Lino Banfi e la figlia Rosanna, la lotta alla malattia e il ristorante di orecchiette

Lino Banfi e la figlia Rosanna ballerini per una notte stasera, 27 novembre 2021, a Ballando con le Stelle. I due attori scenderanno in pista accompagnati dai maestri di ballo Maykel Fonts, Giada Lini, Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Angelo Madonia, per quella che è attesa come un'esibizione spettacolare e ricca di emozioni.

Lino Banfi e la figlia Rosanna ballerini per una notte alla corte di Milly Carlucci

Non ha certo bisogno di presentazioni Lino Banfi, 85 anni. Uno degli attori maggiormente rappresentativi della commedia sexy degli anni Settanta e Ottanta, è diventato popolare con pellicole cult come Vieni avanti cretino, L'allenatore nel pallone, Al bar dello sport, Fracchia la belva umana, Il commissario Lo Gatto e Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio, E poi si è dedicato alle fiction - come Un medico in famiglia - sino a pellicole più impegnate e drammatiche. Gli inizi furono molto difficili, tanto che Banfi attraversò periodi di seria difficoltà economica, finendo anche in preda agli strozzini. Il 24 dicembre 1954 fu soccorso da un posteggiatore abusivo napoletano di nome Ciro che lo portò a casa sua per sfamarlo, pagandogli anche un biglietto per Milano, dove a causa delle ristrettezze economiche fu costretto a dormire in edifici in costruzione, o nelle stazioni dei treni. Nel 1955 arrivò addirittura a fingersi malato per essere operato alle tonsille, solo per poter dormire al caldo all'interno dell'ospedale. Nel 1962, dopo 10 anni di fidanzamento, si è sposato con Lucia Lagrasta e ha avuto due figli, Walter e Rosanna. Quest'ultima, anche lei attrice, ha recitato molto spesso a fianco del padre, sia nel cinema sia in televisione.

Lino Banfi, dagli strozzini ad ambasciatore dell'Unicef. L'amore per Lucia e i figli

Alcuni anni fa Rosanna, 58 anni, ha affrontato e vinto un tumore al seno. La malattia ha contribuito a rafforzare il rapporto con papà Lino e il marito Fabio Leoni, l’uomo durante la malattia della moglie si è tagliato i capelli ben sapendo che anche lei poi li avrebbe persi a causa della chemioterapia. Al fianco del padre ha recitato in Il vigile urbano (1989), Un medico in famiglia (1998-2009, 2013-2016), Angelo il custode (2001), Raccontami una storia (2004) e Il padre delle spose (2006), in cui interpretava il ruolo di una donna lesbica, interpretazione che le vale cinque anni dopo il Gay Village Award. Rosanna ha due figli: Virginia, nata nel 1993, e Pietro, nato nel 1998. Lino e Rosanna gestiscono insieme un ristorante a Roma, meglio conosciuto come Orecchietteria Banfi.

Lino Banfi, i chili presi e i capelli perduti dopo un incidente d'auto: "Mio fratello non mi riconobbe"

