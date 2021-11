Alvise Rigo: "Esco da una relazione complicata. Con Tove bella sintonia"

27 novembre 2021 a

a

a

Alvise Rigo è uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle al centro del gossip. Così come Iannone-Lando e Arisa-Coppola, anche l'ex rugbysta è "attenzionato" per il feeling con la sua compagna di ballo Tove Villfor. Tra i due c'è sintonia e complicità durante le prove e chissà, forse anche fuori. A spiegare come stanno le cose ed a rompere il silenzio sulla sua vita privata ci ha pensato lo stesso Rigo in un’intervista a Gente in cui ha ammesso di non essere fidanzato.

Tove Villfor, la coppia con Alvise Rigo e la carriera di attrice. Il mistero della vita privata

"Esco da una relazione complicata e per ora preferisco concentrarmi su me stesso. Non ho perso fiducia nell’universo femminile, ma ho capito che l’obbiettivo per far funzionare una coppia sia l’arricchirsi a vicenda non l’annullarsi. Sono single per scelta" ha spiegato il concorrente dello show di Rai1. "Tra noi c’è una bella sintonia. Tove è capace di prendermi è rigida quando serve, ma riesce a gestire anche i miei momenti di leggerezza, la voglia di scherzare" ha aggiunto. E chissà che nella puntata di oggi non possano esserci nuovi indizi sul feeling tra i due.

Alvise Rigo, amore con Tove Villfor? "Mai vista lei così raggiante". "Linguaggio del corpo chiarissimo"

Ma chi è Alvise Rigo? Veneziano, 29 anni, un quintale di peso, ex rugbysta e ora modello, adora viaggiare, sa parlare molto bene l’inglese e lo spagnolo approfonditi durante gli anni universitari ed è anche appassionato di motori e tecnologia. Prima della partecipazione a Ballando con le Stelle, è stato avvistato al Festival di Sanremo; Alvise Rigo deve chiaramente molto ad Antonella Clerici che ha creduto nelle sue qualità professionali lanciandolo in più occasioni. Nel 2019 è stato fotografato con la figlia di Berlusconi, Eleonora, ma tra i due pare c'è stata solo un’amicizia.

Lino Banfi e la figlia Rosanna ballerini per una notte alla corte di Milly Carlucci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.