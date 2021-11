Sabrina Salerno, foto hot con Samuel Peron e infortunio al ginocchio. Alla ricerca della fascia nera

27 novembre 2021 a

"Stasera sarà una serata un po' particolare e speciale". Lo annuncia Sabrina Salerno sulle storie del suo profilo Instagram, in attesa della puntata di Ballando con le stelle, in programma oggi, sabato 27 novembre, su Rai 1 in prima serata (inizio ore 20.35). Difficile capire cosa ci si deve aspettare dalla splendida artista e dal suo ballerino, Samuel Peron. Ormai anche su di loro il gossip ha iniziato a galoppare senza tregua. Come del resto recita un post della stessa Salerno riferito ad una intervista concessa al settimanale Oggi: "Retroscena di una coppia di ballo". Il post è accompagnato da una serie di foto che la ritraggono con il suo ballerino.

Il fatto è che sono tutte particolarmente hot. In una lei mostra il suo prorompente seno, in un'altra si lascia abbracciare in maniera molto affettuosa, in un'altra ancora stringe Peron e non solo si toccano i due volti, ma Sabrina Salerno è letteralmente attaccata a lui. E' vero, per i protagonisti dello spettacolo nella maggior parte dei casi sono solo scatti di scena che non nascondono alcun segreto, ma è palese che Sabrina Salerno e Samuel Peron con il trascorrere delle puntate si sono affiatati sempre di più.

Sempre via Instagram Sabrina Salerno svela un altro particolare: è alle prese con un forte dolore al ginocchio. Prima pubblica un mini video in del ghiaccio appoggiato sulla sua gamba destra, poi la foto dei suoi alleati: Tachipirina, Tora-Dol e Ghiaccio spray. Infine un video in cui candidamente confessa di essere alla ricerca di una ginocchiera nera, perché quella che indossa in questo momento è bianca e non va per niente d'accordo con il suo abito di scena. Sabrina Salerno mostra senza problemi il suo ginocchio destro, fasciato. Ma con chi sta andando in giro per Roma alla ricerca della ginocchiera nera? Proprio con il suo compagno di ballo. Tra l'altro abbracciati.

