Andrea Iannone e Lucrezia Lando stanno insieme? La verità del pilota

Andrea Iannone, puntata dopo puntata, è sempre più a suo agio nei panni di ballerino a Ballando con le Stelle, lo show di Rai1 del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Negli ultimi giorni tiene banco un po' di gossip: c'è chi sostiene che tra il motociclista e la ballerina che l'accompagna nel programma televisivo, Lucrezia Lando, ci sia del tenero. Qualcuno spinge e va oltre raccontando che i due siano una coppia anche al di là delle prove in studio. Così ha provato a far chiarezza lo stesso Iannone: "Lucrezia è una professionista, una ragazza molto in gamba, il nostro è il rapporto di uno sportivo con il suo preparatore atletico. Stiamo facendo un bellissimo percorso, lei è brava e ha pazienza nel riuscire a farmi ballare e adesso vediamo da qui in avanti cosa accadrà" ha spiegato. E chissà cosa riserverà ai due il futuro.

Due settimane fa Iannone era stato poco bene a ridosso della puntata di Ballando con le Stelle e ha rischiato di saltare la puntata. "Avevo una forte gastrite dovuta agli antidolorifici che ho preso in queste settimane per il forte dolore alla spalla", scatenato da un'infiammazione dei tessuti. Ma è "tutto rientrato" e ora Iannone vuole provare a fare più strada possibile nel programma: "Di solito mi butto nelle situazioni, lavorando anche sul dolore, quindi in quei giorni pur di fare le prove ho trascurato un po’ lo stomaco, non ho preso gastro-protettori e quindi sabato sono arrivato in puntata che avevo un senso di nausea fortissimo, ho anche rimesso. Il medico ha detto che avremmo fatto esami più approfonditi, quindi capisco che il pubblico si sia allarmato, ma è tutto rientrato".

Ma chi è Andrea Iannone? Originario di Vasto, in Abruzzo, 32 anni, Iannone è un pilota che negli ultimi anni ha partecipato al Motomondiale prima di una squalifica per doping. In carriera ha disputato 247 gare vincendone 13 (di cui una in MotoGp). E' balzato agli onori delle cronache rosa anche per le sue relazioni con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis.

