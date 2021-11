Morgan, video messaggio: "Sarebbe bello che danzassi con me". Invito a Selvaggia Lucarelli? Il segreto dei capelli

27 novembre 2021 a

Morgan e Selvaggia Lucarelli continueranno a beccarsi oppure a Ballando con le Stelle coglieranno l'occasione della puntata di stasera, sabato 27 novembre, per fare pace? L'aggressione no vax subita dalla giurata vip dello show condotto da Milly Carlucci sarà l'occasione per rendere il clima più sereno? Oppure i due andranno avanti nella loro battaglia personale? O Selvaggia Lucarelli continuerà ad ignorare l'artista e a penalizzarlo, come ha fatto nell'ultima puntata?

Praticamente impossibile dirlo prima, considerato che sia Selvaggia Lucarelli che Morgan sono molto istintivi e tutto dipenderà dalle parole dell'una e dell'altro. Una cosa è certa: anche stasera dobbiamo prepararci ad assistere ad un autentico show di Morgan e della sua compagna di ballo, Alessandra Tripoli. Nel suo profilo instagram ufficiale, infatti, Morgan ha pubblicato un video a cui ha dato un titolo molto particolare: "Morgan. Invito al valzer. Musica di Morgan - valzer dell’illusione. Testo di Baudelaire". Non è chiaro se sia un palese riferimento al numero che porterà in pista nella puntata di stasera insieme ad Alessandra Tripoli. Di sicuro pare un chiaro messaggio a Selvaggia Lucarelli, visto che è taggata nel post.

Nel video Morgan legge: "Esiste, dicono, un Paese magnifico. Che io sogno di visitare con una mia vecchia amica. Paese singolare, dove tutto è bello. Ricco, tranquillo, onesto. Dove il lusso si compiace di specchiarsi nell'ordine. Dove il disordine, la turbolenza e l'improvviso sono banditi. Dove la felicità si sposa al silenzio. Dove perfino la cucina è poetica, eccitante. Dove è dolce respirare la vita. Là bisogna andare, vivere, morire, ballare. Un musicista ha scritto invito al valzer. Io ti invito al valzer. Sarebbe bello che tu danzassi con me questo valzer", Si riferisce a Selvaggia Lucarelli o è solo un doppio senso con Alessandra Tripoli, anche lei taggata? Non è tutto. Sempre via Instagram Morgan annuncia che stasera svelerà tutta la verità sui suoi... capelli: "Questa sera dirò tutto quel che si cela dietro, sotto e dentro i miei capelli, dirò la verità, anche se farà male. Non è un capello, ma un crine di cavallo uscito dal paltò . Recitava lo storico hit single".

