Arisa e Vito Coppola: forse è scoccato l'amore. Ancora foto compromettenti. Sorpresa hot a Ballando con le stelle?

27 novembre 2021 a

a

a

Cosa accadrà stasera, sabato 27 novembre, tra Arisa e Vito Coppola durante la puntata di Ballando con le stelle? Dopo il bacio durante l'esibizione, le battute piccanti, le foto provocanti e i ripetuti scambi di gesti affettuosi, i telespettatori devono aspettarsi altro? La trasmissione condotta da Milly Carlucci su Rai 1 può provocare davvero la scintilla tra l'artista e il ballerino? Non è escluso, considerando che Vito Coppola e Arisa continuano a lanciare segnali attraverso i loro social. L'ultimo arriva dal profilo Instagram di Coppola dove lui stesso ha pubblicato un selfie in cui abbraccia teneramente Arisa.

Il commento ovviamente è tutto focalizzato sullo show, ma tra le righe si legge qualcosa di più della semplice presentazione di un balletto. "Non vediamo l’ora di presentarvi il nostro show sulle note del nuovo singolo di Arisa - scrive Coppola - Secondo voi che ballo faremo? E quale sarà tra i brani del nuovo disco appena uscito?". Come sempre i follower si scatenano con i loro commenti. Ma a sorprendere sono proprio la foto e il video in cui lei abbraccia teneramente il suo cavaliere.

Anche Arisa, nel suo profilo dello stesso social, ha parlato del nuovo album. "E' un disco in bilico tra romanticismo e bisogno di libertà, carnalità e spiritualità, a tratti un po’ sofferto e struggente, in altri sfacciato e disinibito. Troverete un alternanza di malinconiche ballate d'amore, sfrenati ritmi dance anni Novanta, acrobazie vocali e qualche fraseggio rap. Un ideale lato A e lato B: famme fatale da film noir sexy punk e una donna segnata dai tormenti del cuore". Arisa spiega che il disco "celebra la femminilità e le sue contraddizioni, urla l'esigenza di cambiare punto di vista per non rimanere schiacciati dall'omologazione. "Ero romantica" è un manifesto di emancipazione e consapevolezza della figura della Donna, finalmente libera da clichè e pregiudizi imposti dalla società". Aspettiamoci sorprese nella puntata di stasera di Ballando con le stelle.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.