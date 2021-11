Stasera sabato 27 novembre, a Tg2 Dossier la ricostruzione del Metodo Falcone

27 novembre 2021 a

a

a

Il fenomeno Mafia al centro della puntata di Tg2 Dossier, stasera sabato 27 novembre, su Rai 2 a partire dalle ore 23.30 (in replica domenica 28 alle 10.15). La Direzione Investigativa Antimafia venne pensata, trent’anni fa, da Giovanni Falcone che la ideò nel 1991 senza, purtroppo, poterla vedere all’opera perché divenne operativa solo dopo l’attentato mafioso di Capaci, il 23 maggio del ’92. Tg2 Dossier con "Dia, Metodo Falcone" di Gabriele Lo Bello, ne ripercorre la storia attraverso le testimonianze di Claudio Martelli, che da ministro della Giustizia chiamò Falcone a Roma per creare la Dia, ma anche la Procura Nazionale Antimafia e le Direzioni Distrettuali Antimafia, e Pietro Grasso, voluto da Falcone stesso per affrontare insieme una sfida epocale.

Reddito di cittadinanza anche a un condannato per mafia, blitz della Finanza e 65 denunciati

Trent'anni di antimafia con successi fondamentali come la cattura del capo militare di cosa nostra Leoluca Bagarella, del capo dei Casalesi Francesco Schiavone, conosciuto come Sandokan. Operazioni come Olimpia contro le 'ndrine calabresi con i primi collaboratori di giustizia. I ricordi e le analisi del procuratore nazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho, del direttore della Dia, Maurizio Vallone, di Francesco Lo Voi e Giuseppe Amato, procuratori capo di Palermo e Bologna.

Matteo Messina Denaro: stragi, omicidi, crimini. La passione per i puzzle e i problemi di salute. Chi è il boss di Cosa Nostra

Nel corso di Tg2 Dossier, il punto sulla caccia a Matteo Messina Denaro. Storie di latitanti che si nascondevano vicino alle abitazioni di magistrati e di latitanti rimasti nei loro paesi, dove incontravano moglie e figli, senza che nessuno se ne accorgesse. Il racconto degli agenti entrati nella Dia dopo le stragi di Capaci e via d'Amelio, figli di quel dolore e della successiva rivolta della società civile. Gli stessi agenti che hanno catturato i superlatitanti - con i loro racconti nei luoghi delle operazioni - contribuito ad arrestare quasi 11mila criminali e a sequestrare - secondo il Metodo Falcone - patrimoni mafiosi per oltre 25 miliardi di euro. Un dossier che aiuta molto chi non comprendere la portata del fenomeno, quanto è stato fatto e quanto c'è ancora da fare.

Condannati per mafia percepivano reddito di cittadinanza, truffa da oltre 900.000 euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.