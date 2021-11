Sapiens, un solo pianeta: anticipazioni sul programma di Mario Tozzi. Acqua bene essenziale

27 novembre 2021 a

Stasera in tv, sabato 27 novembre, nuovo appuntamento con Sapiens - un solo pianeta. Terza puntata del programma condotto da Mario Tozzi che alterna le sue incursioni nel passato all'attualità del presente e alla vita del futuro. Inizio alle ore 21,45 per il programma di Rai 3. Per sottolineare il ruolo primordiale e essenziale dell’acqua, il programma documenterà, per la prima volta, con immagini esclusive, la riapertura, dopo duemila anni, della fontana delle Pelte situata nel cortile inferiore della Domus Augustana, il settore privato dell’immenso palazzo imperiale voluto dall’imperatore Domiziano sul Palatino.

Dall’acqua dipende la vita, è l’elemento che ha permesso a tutte le grandi civiltà del passato di divenire tali. Ogni filosofo, pittore o poeta le ha dedicato almeno un’opera o un pensiero all’elemento naturale per eccellenza. Purtroppo oggi sembra che abbia perso il rispetto di cui ha goduto in passato. I Sapiens stanno sprecando e rovinando milioni di litri d’acqua, modificando il corso dei fiumi, trasformandoli spesso in discariche a cielo aperto, e soprattutto sprecandone enormi quantità nell’illusione che si tratti di una risorsa infinita. Ma non solo. Purtroppo stanno condizionando la vita del pianeta e spesso e volentieri l'acqua, a causa delle abbondanti precipitazioni, sembra più una nemica che una alleata.

La puntata di questa sera consentirà di conoscere meglio non solo l'importanza dell'acqua stessa, ma anche cosa andrebbe fatto per cercare di recuperare un rapporto migliore per una risorsa che è fondamentale per la vita dei Sapiens e del mondo nel suo complesso. Perché milioni e milioni di acqua vengono sprecati? Perché c'è ancora chi è convinto che si tratti di una risorsa senza fine e non riesce ancora a capire che andando avanti di questo passo. Nella puntata di questa sera Mario Tozzi cercherà di dare risposta a queste domande che ormai rimbalzano da anni e anni.

