Tu si que vales, stasera su Canale 5 la finale dello show. Tutti i concorrenti. Chi sarà il successore di Andrea Paris?

E' arrivata l'ora di incoronare il campione dell'edizione 2021 di Tu si que vales. Stasera. sabato 27 novembre, ultima puntata dello show di Canale 5, condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara e che può sfoggiare la giuria vip composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. L'attrice Sabrina Ferilli, invece, guida la giuria popolare degli spettatori in studio. Nella puntata di questa sera, inizio alle ore 21.20, sarà assegnato il titolo e non mancherà Giulia Stabile, l'ultima vincitrice di Amici che ha affiancato i conduttori per tutta l'edizione.

Chi sarà questa sera a salire sul gradino più alto del podio e a vincere l'assegno da centomila euro? Come sempre saranno i telespettatori a decidere a chi assegnare l'ambito premio e ovviamente lo faranno attraverso il televoto. Questi i concorrenti che si sfideranno per la vittoria: Cristian Sabba, atleta di 11 anni; Solasta ballerini, acrobati; Jonathan Goodwin, stuntman; Mat e Mym, duo canadese di pattinatori acrobatici; Samuele Zuccali, motociclista acrobatico; Duo Noar, acrobati; Gaggi Manuel e Francesco, atleti; Duo Rokashkovs, acrobati ballerini; Sadeck, corpo di ballo; Alessandro Paragiaghi, illusionista.

Nella scorsa edizione a conquistare la vittoria finale fu Andrea Paris, il prestigiattore che aveva coinvolto non soltanto i giurati vip presenti in studio, ma anche l'intero pubblico in una magia davvero di alta scuola. Oltre a vincere lo show, fu lungamente applaudito dagli spettatori e nei giorni seguenti ebbe notevole risalto sia sulle emittenti del Gruppo Mediaset che sui quotidiani. Stasera sarà un altro artista a conquistare la corona e il titolo di campione di Tu si que vales 2021. Come al solito grande attesa per la finalissima che è stata annunciata su tutti i profili social ufficiali della produzione. E ovviamente curiosità anche per le ormai classiche battute di Maria De Filippi e Sabrina Ferilli.

