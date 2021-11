Teresa Langella, chi è l'ex tronista di Uomini e Donne molestata da un medico: "Ho denunciato"

27 novembre 2021 a

Teresa Langella ospite di Verissimo nella puntata di oggi, sabato 27 novembre 2021, in onda su Canale5. Intervistata dalla padrona di casa, Silvia Toffanin, l'ex tronista di Uomini e Donne, accompagnata dal fidanzato Andrea Dal Corso conosciuto proprio nel corso della trasmissione di Maria De Filippi, ha raccontato la storia di violenza e molestie subita nel 2018 da un chirurgo. Una brutta esperienza che la Langella ha avuto la forza di denunciare sui social con un post dopo averlo fatto da in Tribunale.

"Nel cuore della notte ho deciso di abbracciare il mio dolore, ci vuole coraggio, ma spero che questo sia anche d’aiuto a tutte le donne che si trovano a non avere la forza di reagire, che si sentono in colpa e che provano vergogna ingiustificata. Ho vissuto nella convinzione di poter insabbiare il ricordo, che il tempo potesse cambiare le cose. Il tempo non ha cambiato nulla. La soluzione è stata gridare: Basta! . Oggi in quell'aula ho guardato dritto negli occhi il giudice e raccontare come mi sono sentita, mi ha resa libera. Un medico chirurgo mi ha molestata utilizzando il suo ruolo per approfittare di me. Ok… sono riuscita a dirlo e mi tremano le mani. Non sono l’unica a cui è capitato e purtroppo non sarò nemmeno l’ultima, ma da oggi, quell’enorme peso sul cuore, non c’è più. Mamma, papà, vi chiedo scusa se ho taciuto, chiedo scusa a me stessa per essermi sentita sbagliata, quando ad esserlo era qualcun altro", è il messaggio scritto su Instragram da Langella.

Ma chi è Teresa Langella? Napoletana, 29 anni, cantante neomelodica, ha partecipato per la prima volta a Uomini e Donne all’età di 18 anni. Poi come tentatrice è stata a Temptation Island. Poi ancora a Uomini e Donne stavolta nel ruolo di tronista: in questo caso ha conosciuto proprio Andrea Dal Corso con cui è fidanzata dal 2019. Per Teresa, ora influencer da quasi un milione di follower, anche esperienze nel cinema: ha fatto parte del cast del film Reality di Paolo Sorrentino. Mentre in tv ha avuto un ruolo nella mini serie Sotto copertura - La cattura di Zagaria (Rai1).

