Linea Verde Life oggi alla scoperta di Torino con Marcello Masi e Daniela Ferolla

Oggi in tv, sabato 27 novembre, Linea Verde Life alla scoperta di Torino e del suo territorio. Come tutti i sabato il programma va in onda su Rai 1, rete ammiraglia della televisione di Stato, a partire dalle ore 12.30. Il capoluogo di regione del Piemonte, dà tutta l'idea di essere tornata una città all'avanguardia, come del resto è sempre stata nella storia del nostro Paese. Esperimenti spaziali, funghi mangia-inquinamento, parchi lineari al posto di tram, nuovi sport che coniugano benessere e pulizia dell’ambiente. E poi ancora natura, innovazione e buon cibo. Torino e la sua provincia sono davvero realtà che continuano a stupire e a rinnovarsi, guardando al futuro, senza mai dimenticare le loro tradizioni e la loro storia.

Con Marcello Masi e Daniela Ferolla nella puntata di oggi, spazio ai luoghi più iconici della città, dai Giardini Reali recentemente riqualificati al centro storico, in un viaggio che conduce il telespettatore tra artigianato, innovazione e start-up. Masi, dopo aver visitato lo storico orto botanico dell’Università di Torino in cui si studiano funghi in grado di mangiare plastica e petrolio, conoscerà, tramite l’inventiva di giovani ricercatori, il suo “alter ego” in versione 2.0, col quale giocherà a calcio. E poi incontrerà un simpatico e acrobatico campione mondiale a quattro zampe.

Daniela Ferolla, invece, dopo aver mostrato una Torino nuova e completamente riqualificata, andrà prima alla scoperta della spesa intelligente nello storico mercato di Porta Palazzo, e poi farà conoscere i plogger, giovani corridori che, armati di buste e guanti, raccolgono rifiuti dalla strada. Non mancherà la ricetta di Federica De Denaro. Poi il giro del gusto, a bordo di un inaspettato tram culinario e infine alla scoperta della storica groferia, il primo street food mai esistito in Piemonte. Ancora una volta, dunque, Linea Verde Life consente di conoscere meglio una delle più suggestive aree del nostro Paese.

