The Voice Senior, che coppia Piero Cotto e Beatrice Pasquali: poi spunta una foto di lui con Orietta Berti

Momento emozionante e allo stesso tempo divertente a The Voice Senior, il talent di Rai1 condotto da Antonella Clerici in onda venerdì 26 novembre. Tutto è partito dalla coppia composta da Piero Cotto e Beatrice Pasquali, il primo di Asti, l'altra di Verona. Prima coppia (nella vita e nel canto) che ha partecipato al talent show dedicato ai musicisti over 60.

Il duo ha interpretato un brano di Gianni Morandi e Amii Stewart (Grazie perché), incantando la giuria, formata da Loredana Bertè, Orietta Berti, Clementino e Gigi D'Alessio. Proprio la rocker si è avventurata in un paragone importante: "Siete i nostri Joe Cocker e Aretha Franklin", ha affermato. Tutti e quattro i giudici (inizialmente girati di spalle) si sono voltati verso la coppia, a dimostrazione di come la loro performance sia piaciuta tantissimo.

Alla fine la coppia ha scelto come suo giudice personale Gigi D'Alessio: "E' il più musicista di tutti", ha sottolineato Piero Cotto. Soltanto dopo però aver tirato fuori una foto in cui lui era insieme a Orietta Berti, giovanissimi a Forte dei Marmi. "Ma io avevo già il mio Osvaldo", ha tenuto a precisare l'Usignolo di Cavriago, tra le risate dei colleghi e gli applausi del pubblico.

