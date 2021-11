L'Eredità, Federico nuovo campione ma niente bottino: alla Ghigliottina non arriva all'Incontro

26 novembre 2021 a

a

a

Gabriele, Flora e Federico. Sono stati sempre loro i protagonisti della puntata de L'Eredità di venerdì 26 novembre, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni dalle 18,45. I tre infatti sono approdati al Triello, con le ultime due domande verso la Ghigliottina che hanno visto Flora come iniziale favorita.

L'Eredità, Flora nuova campionessa: alla Ghigliottina perde, la soluzione era lira

Al termine di numerosi colpi di scena, il terzo incomodo Federico si è aggiudicato la prova, presentandosi al gioco finale con il massimo del montepremi, vale a dire 250.000 euro. E così, dopo le parole Autore, Amore, Segreto, Breve e Brindare, il bottino si è ridotto soltanto fino a 62.500 euro, una cifra comunque significativa. Ma la parola scelta dal neo campione come soluzione della Ghigliottina, Storia, non si è rivelata quella esatta.

L'Eredità, Matteo nuovo campione ma niente bottino: alla Ghigliottina non dice Sì

A questo punto il conduttore Flavio Insinna ha effettuato il suo consueto ragionamento per portare lo stesso Federico alla chiave del gioco finale, che in realtà era Incontro. Il giovanissimo campione tuttavia (ha appena 21 anni), tenterà di riconfermarsi già a partire dalla puntata di domani, sabato 27 novembre. Con lui anche Flora e Gabriele, i suoi rivali (come peraltro giovedì 25) al Triello. L'appuntamento è sempre su Rai1 con L'Eredità, sempre a partire dalle 18,45.

L'Eredità, Gabriele torna campione: ma stecca alla Ghigliottina e non trova la Crescita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.