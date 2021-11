Antonella Clerici, dalla figlia Maelle all'attuale compagno Vittorio Garrone: "Il sesso? Meglio dai 50 anni"

26 novembre 2021 a

a

a

Antonella Clerici è una delle conduttrici più famose in Italia. Nata a Legnano (Milano) il 6 dicembre 1962 (sotto il segno del Sagittario) è un volto noto e amato della Rai; dopo la conduzione nei programmi sportivi agli inizi degli anni Novanta, il programma di maggior successo è senza dubbio La prova del cuoco, presentata ininterrottamente dal 2000 al 2018. Successivamente tuttavia ha condotto Il Festival di Sanremo, il remake di Portobello, lo Zecchino d’Oro 2019 e The Voice Senior. Per quanto riguarda la vita privata, dal 2016 ha iniziato una relazione con Vittorio Garrone. L'imprenditore ha avuto tre figli da un precedente matrimonio: Beatrice, Luca e Agnese.

Antonella Clerici, la passione per la figlia Malle e l'intensa relazione con l'ex Giletti

"Il sesso è molto meglio a 50 anni - ha affermato in una vecchia intervista la stessa Antonella Clerici -. Io seduco in maniera assolutamente riservata: la nostra intimità è solo affar nostro. Ma non vado certo a letto con i pigiamoni della nonna”. In passato ha avuto una liaison sentimentale con il collega Massimo Giletti. A Oggi il conduttore televisivo ha rivelato tempo fa che la loro relazione si sarebbe chiusa per via del desiderio di Antonella Clerici di formare una famiglia, desiderio da lui non corrisposto: “Dopo un anno, come ogni donna, Antonella che non era più una ragazzina - le parole del giornalista - desiderava una famiglia, un figlio, e io cominciai a stare male". Antonella Clerici è stata sposata due volte.

Antonella Clerici, i matrimoni con Giuseppe Motta e Sergio Cossa: da Eddy Martens la figlia Maelle

Il primo matrimonio con il giocatore di basket Giuseppe Motta, il secondo con il produttore discografico Sergio Cossa. Poi ha cominciato una storia con Eddy Martens, allora animatore turistico di 13 anni più giovane di lei. Dall'unione è nata la figlia, l'unica per la conduttrice, Maelle. La relazione con Martens si è conclusa nel 2016 a causa di un presunto tradimento da parte dell’uomo. Antonella Clerici è la presentatrice di The Voice Senior: prima puntata su Rai1 venerdì 26 novembre.

Antonella Clerici: abito tricolore, scollatura, gambe in vista e giarrettiera. Fisico ancora da urlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.