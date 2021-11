Delia Duran, dalle accuse verso l'ex marito all'amore con Alex Belli e il coming out sulla bisessualità

26 novembre 2021 a

a

a

Delia Duran è una attrice e modella di origini venezuelana, famosa al grande pubblico soprattutto per essere la moglie di Alex Belli, concorrente del Grande Fratello Vip 6 e pure lui attore. Il suo vero nome è Nusat Del Valle Duran Perez. Nata a Mérida nel 1988, ha avviato una carriera nel fashion system. Sin dalla tenera età è una grande appassionata di recitazione, e da bambina ha iniziato a fare l’attrice per diverse telenovelas. L’esperienza italiana le ha permesso di consacrare il suo successo come fotomodella, sino alla grande avventura televisiva nella serie Il bello delle donne (dove ha interpretato il ruolo di Elena).

Delia Duran, chi è la fidanzata di Alex Belli: modella, valletta e attrice

Ha recitato anche ne L’onore e il rispetto Ultimo capitolo, vestendo i panni di Michela. Per quanto riguarda la vita privata, Delia Duran ha alle spalle un matrimonio finito. La modella ha accusato l’ex marito di averla picchiata e derubata in una vecchia intervista a Domenica Live. Attualmente è legata appunto ad Alex Belli, con un rito celebrato nel 2021 a giugno a Como, dove la loro storia è iniziata.

Alex Belli, con la moglie Delia Duran passione esplosiva: "Sesso anche tre volte al giorno"

Recentemente la stessa Delia ha rivelato sempre da Barbara D'Urso di essere bisessuale. Intanto la Duran dovrebbe fare il loro ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6 nella puntata di venerdì 26 novembre, in onda su Canale5. Chissà cosa penserà Alex Belli che qualche giorno fa aveva usato queste parole: "Lei non vuole venire qui dentro davvero. E' per questo che non può venire. Lasciami fare il mio percorso qui, libero e spensierato. Non ci sono problemi con la nostra relazione. Punto. Lei ha avuto paura di questa roba qua ed è andata in confusione. Lasciami qui, lasciami completare il mio viaggio. Tanto ne abbiamo altri da fare insieme. Non venire. Non lo voglio, non la voglio vedere qua. Non voglio esporre ulteriormente il mio amore e il mia vita privata qua dentro, è chiaro?", aveva commentato. Appuntamento su Canale5 dalle 21,45.

Alex Belli, dall'ex moglie Katarina Raniakova al matrimonio con Delia Duran: la proposta alle Maldive

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.