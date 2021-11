Orietta Berti, dall'amore per la nipote Olivia al biglietto di Tenco prima della morte: "Non lo ha scritto lui"

26 novembre 2021 a

Orietta Berti è una delle cantanti più famose d'Italia, con una carriera lunghissima iniziata sin dagli anni Sessanta. Nata il 1 giugno del 1945 (sotto il segno dei Gemelli), nella sua straordinaria carriera vanta grandi successi come Fin che la barca va, Tu sei quello e In via dei ciclamini e ha vinto quattro dischi d’oro, un disco di platino e due d’argento. Nel 2021 dopo 29 anni è tornata a Sanremo con Quando ti sei innamorato, e si è poi presa lo scettro di regina dell’estate con Fedez e Achille Lauro grazie al tormentone Mille.

Tra gli episodi che hanno caratterizzato la sua vita anche quello della morte di Luigi Tenco, con il cantautore che l'avrebbe citata nel biglietto d’addio scritto prima di suicidarsi: "Faccio questo non perché sono stanco della vita (tutt’altro) ma come atto di protesta contro un pubblico che manda Io, tu e le rose in finale”, scrisse lo stesso Tenco. Ma Orietta Berti non ha mai creduto a questa versione: "Ancora oggi non credo che lui abbia scritto quel famoso biglietto. Non credo che fosse la sua grafia, anche Sandro Ciotti, uno dei suoi più cari amici, me lo confermò: c’erano quattro errori di ortografia, errori che Tenco non avrebbe mai fatto", le sue parole in una intervista di qualche tempo fa a Oggi. "Non ci ho mai creduto e mai ci crederò, ma per me è stata una pagina molto brutta della mia carriera e solo attraverso il mio pubblico che mi ha sostenuto sono riuscita ad andare avanti", ha aggiunto.

Per quanto riguarda la vita privata, la Berti è sposata con Osvaldo Paterlini, sposato il 14 marzo 1967. “Siamo talmente diversi come personalità e carattere. Ci siamo incontrati, lui un uomo molto chiuso, taciturno e testone. Io l’esatto contrario”, raccontò in passato a Mara Venier. Dalla loro unione sono nati due figli maschi: il 3 agosto 1975 Omar e il 18 febbraio 1980, Otis. Per ora è nonna grazie alla nascita di Olivia, figlia di Otis, nata il 1 aprile 2019. Orietta Berti è tra i giudici di The Voice Senior, la cui prima puntata va in onda venerdì 26 novembre su Rai1.

