Erminio Sinni, la nuova canzone dopo il successo a The Voice Senior: vita privata, carriera e il Covid

La prima edizione di The Voice Senior - oggi 26 novembre 2021 al via la seconda su Rai1 - si è conclusa con la vittoria di Erminio Sinni, un volto non proprio sconosciuto al mondo della musica. Infatti con il brano E tu davanti a me, molto celebre all’inizio degli anni Novanta ma, dopo il quale, poco si è sentito di Sinni. Anche la canzone, soprattutto a Roma, è molto popolare. Il cantante ha dunque deciso di rimettersi in gioco lo scorso anno, partecipando al talent di Rai2 condotto da Antonella Clerici e letteralmente sbaragliando tutta la concorrenza, Erminio è riuscito poi a conquistare la vittoria.

Ma dopo il successo cosa è accaduto a Sinni? Intanto per un periodo ha portato il suo successo in giro per le varie trasmissioni della Rai. Una gran bella visibilità. E poi ha continuato a lavorare nella musica pubblicando un singolo dal titolo La terrazza, in cui racconta l’amore così come lo intende.

Ma cosa sappiano di Sinni? Nato a Grosseto ma cresciuto a Gavorrano da una famiglia di minatori, proprio quest'anno ha compiuto 60 anni. A diciotto anni si trasferisce a Roma dove suona e canta in alcuni dei locali più conosciuti della capitale. Collabora con Paola Turci, partecipa nel 1989 al Festival di Sanremo come autore della canzone Tutti i cuori sensibili presentata da Stefania La Fauci. Partecipa al Nuovo Cantagiro (1990). Poi segue una fruttuosa collaborazione con Riccardo Cocciante e proprio prodotto dal cantautore stavolta partecipa in prima persona al Festival di Sanremo - nella sezione novità - piazzandosi quinto con L'amore vero. Premiato come miglior cantautore al Premio Mia Martini, nel 1998 proprio la canzone L'amore vero diventa colonna sonora per la telenovela Por amor a vos trasmessa in America Latina da Rete Globo e vende 832.000 copie. Poi il lungo oblio sino alla scorsa edizione di The Voice Senior. Vinta dopo aver lottato contro Covid ed essere stato vicino alla morte. Erminio è fidanzato da circa due anni con la sua amata compagna Rossella.

