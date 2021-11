Clementino, prima della storia con Martina Difonte l'abuso di droghe: "Pensavo di essere intoccabile"

26 novembre 2021 a

Clementino è un rapper tra i più importanti in Italia. Nato ad Avellino il 21 dicembre 1986 sotto il segno del Sagittario, è cresciuto tra Cimitile e Nola. Fin da ragazzino ha dimostrato di avere una grande passione per la musica ed infatti ha iniziato a farsi conoscere nell’ambiente hip hop napoletano. Ha quindi iniziato a collaborare anche con altri artisti ed ha collezionato tutta una serie di riconoscimenti a livello nazionale. Il primo album di Clementino è uscito esattamente il 29 aprile del 2006 intitolato Napolimanicomio. E' nato da una famiglia che ha avuto da sempre una passione smisurata per la musica ed infatti ha una sorella che è una cantante lirica e il fratello musicista blues.

Per quanto riguarda la vita privata, gli sono stati attribuiti veri o presunti flirt come quelli con Adriana Pelusi, Maria Rodriguez, Marianna Vertola e Valeria Sammarco. Ora Clementino sta vivendo una storia con la collega Martina Difonte, attrice e cantante come lui che ha preso parte anche al Festival del Cinema Italiano e ha vinto, nel 2018, il prestigioso concorso canoro Area Sanremo.

Qualche tempo fa il rapper ha raccontato alcuni retroscena sul periodo più buio della vita: "Quando ho cominciato a vivere da solo, a Roma, ho cominciato a provare le droghe, quasi tutte. Mi sono reso conto di essere arrivato al fondo - ha affermato in una vecchia intervista - quando non mi sono presentato alla presentazione del mio album. C’erano tutti i giornalisti per la conferenza stampa e io ho fatto avvisare da un mio amico che non sarei andato. Il giorno dopo è arrivato il pentimento. Quando diventi famoso, pensi di essere intoccabile e di poter fare tutto ma devi utilizzare le passioni per superare gli ostacoli. La cosa più cattiva che ho fatto è rovinare me stesso". Clementino è tra i giudici di The Voice Senior, la cui prima puntata va in onda venerdì 26 novembre su Rai1.

