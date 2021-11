Rita Forte, il cancro scoperto grazie a un incidente. La carriera della "scoperta" di Rispoli

26 novembre 2021 a

Rita Forte ospite di Oggi è un altro giorno: nella puntata di venerdì 26 novembre ricorderà Luciano Rispoli proprio nella trasmissione di Rai1 condotta da Serena Bortone. Proprio Rispoli lanciò l'artista nelle sue trasmissione ritagliandole sempre uno spazio musicale, la dedica al pianoforte resta un momento iconico della tv.

Ma chi è Rita Forte? Originaria di Terracina, 63 anni, la musicista ha anche origini toscane (la madre era originaria dell'Isola d'Elba). Inizia a studiare pianoforte all'età di 6 anni, poi si iscrive pad una scuola di canto e partecipa successivamente a vari concorsi canori a livello regionale. L'incontro con il talent scout Claudio Mattone e la collaborazione con Franco Migliacci la portano all'incisione dei suoi primi due brani: "Sospetto" e "Come mia madre no". Si laurea in Scienze politiche presso l'Università La Sapienza di Roma e nel frattempo lavora come segretaria presso uno studio notarile e a due anni dalla laurea inizia la sua avventura come musicista e cantante in alcuni noti locali romani. Al Tartarughino si mette in mostra e dopo aver inciso il primo album partecipa al Festival di Sanremo (1991) arrivando terza tra le Nuove Proposte con il brano È soltanto una canzone. Anche l'anno successio sale sul palco dell'Ariston dove viene notata da Luciano Rispoli che le offre uno spazio musicale nella sua trasmissione Tappeto volante. La collaborazione si rivelerà di successo e duratura (dal 1993 al 2008). Saltuariamente pubblica alcuni album e partecipa ad altre trasmissione tv tra cui Viva Napoli e Buona Domenica. Recentemente ha partecipato a Tale e Quale Show (quinta nel 2014) e a diverse edizioni de Il Torneo.

Dal 2011 la cantante è sentimentalmente legata a un uomo di nome Raniero Gazzelloni, che è stato il suo primo amore quando aveva 20 anni. “È stato proprio durante un mio concerto, nel 2011, che ho ritrovato Raniero. Lui è stato il mio primo amore, ma poi ci siamo persi di vista. Ci siamo incontrati di nuovo dopo trent’anni e, da allora, non ci siamo più lasciati“, ha confessato l'artista a Di PiùTv. Recentemente Forte e il compagno hanno avuto un terribile incidente d'auto e durante il ricovero ha scoperto di avere un cancro al seno. “Ringraziando Dio non ho fatto terapie perchè l’ho scoperto in tempo, ma è stato terribile”, ha confessato a Storie Italiane.

