Gigi D'Alessio, quattro figli e un quinto in arrivo: grazie al primogenito Claudio è nonno di Noemi, Sofia e Giselle

25 novembre 2021 a

a

a

Gigi D'Alessio, all'anagrafe Luigi, è uno dei cantanti più amati dal pubblico e più famosi in Italia. Nato a Napoli il 24 febbraio del 1967, è fiiglio di una famiglia originaria del rione Cavalleggeri d’Aosta, una zona situata tra Bagnoli e Fuorigrotta. Già da piccolo ha iniziato a scrivere e comporre musica, tanto che a 12 anni è entrato in conservatorio dove si diplomerà poi a 21 anni. Dopo i primi album pubblicati il successo è arrivato nel 2000 quando ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone Non dirgli mai. Da lì tanti successi, per un cantante che rappresenta il simbolo per la musica neomelodica.

Gigi D'Alessio padre per la quinta volta, Denise Esposito incinta: chi è la giovane compagna | Foto

Per quanto riguarda la vita privata, Gigi D’Alessio è stato sposato dal 1986 fino al 2006, con Carmela Barbato dalla quale ha avuto tre figli: Claudio (1986), Ilaria (1992) e Luca (2003). Quest’ultimo ha seguito le orme del padre cantante, e quest’anno è anche un allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi. Gigi D’Alessio è anche nonno. Claudio, infatti, è padre di Noemi, nata nel 2007, di Sofia (nel 2020) e di Giselle (nel 2021). Tornando a Gigi, nel dicembre del 2006 è diventata di dominio pubblico la storia con la cantante Anna Tatangelo. I due hanno un figlio, Andrea, nato il 31 marzo 2010. La relazione è finita nel 2020. L’attuale compagna di D'Alessio è Denise Esposito, avvocatessa di ventisei anni più giovane di lui. La coppia ha annunciato nell’agosto del 2021 di aspettare un figlio.

Gigi D'Alessio, dal figlio Andrea con la Tatangelo al terzogenito Lda cantante come lui: "Deve avere delusioni"

“Sono molto felice della mia vita con Denise, perché a differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire. E' molto felice della sua vita ed è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi - ha dichiarato in una recente intervista a Novella 2000 - è molto riservata ed essendo io un uomo di spettacolo e un artista, apprezzo molto questa riservatezza e questo non voler apparire là dove magari altri l’hanno voluto". Gigi D'Alessio è il concorrente della puntata dei Soliti Ignoti, il programma condotto da Amadeus, giovedì 25 novembre su Rai1.

Fisco, Gigi D'Alessio assolto "perché il fatto non sussiste": il pm aveva chiesto quattro anni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.