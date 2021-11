L'Eredità, Gabriele torna campione: ma stecca alla Ghigliottina e non trova la Crescita

25 novembre 2021 a

a

a

Puntata ricca di colpi di scena quella de L'Eredità di giovedì 25 novembre, il quiz show condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni su Rai1 a partire dalle 14,45. A conquistare il titolo di campione è stato Gabriele, l'avvocato che ha battuto al Triello la campionessa uscente Flora e Federico.

L'Eredità, Gabriele è il nuovo campione. Ghigliottina sfortunata per il giovane avvocato

Gabriele si è presentato al gioco finale della Ghigliottina con un montepremi da 230.000 euro, che dopo le parole Personale, Percorso, Settore, Favorire e Altezza si è ridotto a 57.500 euro. Il campione ha optato per la soluzione Bellezza, nonostante abbia pensato anche alla parola Base. In realtà nessuna delle due si è rivelata la chiave giusta per il gioco finale.

L'Eredità, Matteo nuovo campione ma niente bottino: alla Ghigliottina non dice Sì

Come illustrato quindi da Flavio Insinna, nel suo consueto ragionamento finale, il termine esatto per vincere il bottino in palio nella Ghigliottina era Crescita. Per l'avvocato Gabriele pertanto niente da fare, anche se il campione ci riproverà pure nella puntata di domani, in onda venerdì 26 novembre sempre su Rai1 dalle 18,45. Insieme a lui anche Flora e Federico, suoi rivali al Triello. L'Eredità è un programma molto seguito dagli appassionati di Rai1, capace di trainare il Tg1 delle 20 con ottimi ascolti, soprattutto nel gioco finale della Ghigliottina.

L'Eredità, Flora nuova campionessa: alla Ghigliottina perde, la soluzione era lira

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.