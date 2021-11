Maurizio Lastrico, dai sacrifici di mamma Renata al gossip sull'amore con Maria Chiara Giannetta

25 novembre 2021 a

Maurizio Lastrico è un popolare attore comico italiano, diventato famoso grazie a Zelig e non solo. Lastrico infatti ha preso parte a numerose serie tv. Nato a Genova il 31 marzo 1979, sotto il segno dei Pesci, Maurizio ha vissuto un’infanzia serena e felice fino a quando i suoi genitori hanno deciso di divorziare. Purtroppo, a causa di numerosi litigi, il padre ha abbandonato la famiglia e se ne è andato di casa, sparendo completamente dalla vita di Maurizio, cresciuto quindi insieme a sua madre, Renata (Renna come la chiama il figlio) costretta a fare molti sacrifici per mandare avanti la famiglia.

Nonostante i problemi familiari, Maurizio ha proseguito i suoi studi ottenendo sempre voti discreti, diplomandosi come operatore turistico. Da grande appassionato di recitazione, ha deciso poi di iscriversi ad una scuola di teatro di Genova dove ha ottenuto il diploma nel 2006. Come attore di teatro ha conquistato subito il successo da lui tanto desiderato, grazie al suo talento e alla sua professionalità. Ha debuttato in tv con Camera Cafè, anche se il successo è arrivato qualche anno dopo grazie a Zelig, in onda da sempre su Canale5, dove ha conquistato il pubblico grazie agli sketch in rima, diventati un vero e proprio cult. Ha quindi continuato a recitare nei vari teatri e ha ottenuto anche un cameo nel film di Checco Zalone, Sole a catinelle.

Nel 2019 Lastrico ha avuto una parte nel film basato sulla vita di Mia Martini, Io sono Mia con Serena Rossi. Per quanto riguarda la vita privata, sarebbe attualmente fidanzato con la collega Maria Chiara Giannetta. Nata il 20 maggio 1992 (età 29 anni), a Foggia, è la protagonista della nuova serie tv di Rai1 Blanca. Il gossip comunque non è stato ancora confermato dai diretti interessati. Lastrico è tra i protagonisti della puntata di giovedì 25 novembre di Zelig, in onda su Canale5.

