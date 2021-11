Stasera in tv, su Rete 4 a Dritto e rovescio la rabbia dei no vax

25 novembre 2021 a

Stasera in tv, giovedì 25 novembre, su Rete 4 solito appuntamento con Dritto e rovescio, il talk condotto da Paolo Del Debbio, inizio alle ore 21.20. Come sempre l'attualità al centro del programma in cui si dibattono i temi del giorno con importanti ospiti. E stasera i riflettori saranno puntati in particolare su Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. Naturalmente il tema che sarà maggiormente discusso è quello del super green pass, appena approvato dal governo guidato da Mario Draghi. Approfondimento sul nuovo decreto per cercare di contrastare la quarta ondata di Covid che sta investendo il nostro Paese. L'obiettivo è cercare di scongiurare le chiusure generalizzate soprattutto durante il periodo natalizio che avrebbero gravi ricadute economiche e sociali, ma anche limitare la diffusione di un virus che continua a contagiare migliaia di cittadini e a far registrare decine di decessi al giorno.

Dopo l'approvazione del super green pass, quali saranno le reazioni delle piazze no vax e no pass? Le proteste sono già iniziate ed è facile immaginare che toccheranno il punto più alto nella giornata di sabato 27 novembre quando come al solito non mancheranno i cittadini che andranno in piazza per contestare le scelte dell'esecutivo guidato da Mario Draghi. Il programma ha annunciato la testimonianza esclusiva del leader di una sigla no vax in nome della quale sono state fatte minacce a medici, politici e giornalisti e sono stati provocati episodi contro l’ordine pubblico. Ma Dritto e rovescio presenterà anche un approfondimento sulla violenza e lo scontro sociale che sono stati causati dalle frange estremiste nei movimenti di protesta.

Non solo Covid. Nel corso della serata, si tornerà poi a parlare dei problemi di integrazione di alcune comunità rom e della piaga degli occupanti abusivi di case popolari e private: nonostante le molte politiche attive di accoglienza in varie città italiane, una completa inclusione sociale appare, in molti contesti, ancora lontana. Con documenti inediti si racconterà "del vero e proprio racket delle occupazioni". Tra gli altri ospiti della puntata anche Licia Ronzulli, Carmela Rozza e Davide Faraone. Appuntamento come tutti i giovedì su Rete 4 a partire dalle 21.20.

