Ale e Franz, nel duo c'è Alessandro Besentini: dai figli Giovanna e Filippo alla dieta drastica

Ale e Franz sono un duo comico famosissimo e amatissimo dal pubblico, la cui svolta nella carriera è arrivata con la partecipazione allo storico show di Zelig. All'anagrafe sono Alessandro Besentini e Francesco Villa. Quest'ultimo, Classe 1967, è nato il 29 gennaio a Milano sotto il segno dell’Acquario ed è cresciuto a Bruzzano. Da piccolino era molto bravo giocare a calcio ma crescendo ha capito che la sua arte era un’altra: la comicità. Nei primi anni Novanta ha frequentato il Centro Attivo di Milano dove ha incontrato l’amico e futuro collega Alessandro Besentini. Con lui, nel 1995, ha fondato il duo comico che nel 2001 lo ha portato al successo.

Nella vita di Francesco ha giocato e gioca un ruolo molto importante la fede in Dio: “Sì, prego ogni giorno e vado in chiesa appena posso. Il mio idolo è San Francesco: si è battuto per la pace e per i poveri, è stato un vero rivoluzionario", ha spiegato in una vecchia intervista a Donna Moderna. Per quanto riguarda la vita privata di Ale, è sposato e ha due figli di nome Giovanna e Filippo.

Il comico è qualche tempo fa molto dimagrito e questo suo cambiamento ha preoccupato i fan: Ale, però, ha dichiarato di aver fatto una dieta per evitare problemi legati all’obesità. Ale e Franz hanno esperienza anche come doppiatori: hanno infatti dato la voce rispettivamente ad Alex il leone e Marty la zebra nella serie di film di animazione Madagascar. Tra le curiosità sul loro conto, l’asteroide 15379 Alefranz, scoperto il 29 agosto del 1997, è stato chiamato così in onore del duo grazie alla proposta di uno dei due astronomi che l’hanno scoperto, amico da sempre dei comici. Ale e Franz sono tra i protagonisti della puntata di Zelig in onda giovedì 25 novembre, condotta come sempre da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

