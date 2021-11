Stasera in tv su Rai 3 Speciale Frontiere, Gli uomini non cambiano: ospiti e anticipazioni

25 novembre 2021 a

La violenza sulle donne è il tema dello Speciale Frontiere. Stasera in tv, giovedì 25 novembre, appuntamento sulle frequenze di Rai 3, dove Franco Di Mare metterà al centro dell'attenzione i femminicidi e i soprusi che il gentil sesso è ancora costretto a subire. La produzione dello speciale nella presentazione del programma spiega che "c’è un’altra emergenza oltre alla pandemia da Covid 19. Ed è quella della violenza sulle donne. Sono 89 al giorno le vittime di reati di genere in Italia e nel 62% dei casi si tratta di maltrattamenti in famiglia".

Una violenza che avviene tra le mura di casa e che purtroppo è ormai antica di centinaia e centinaia di anni. I protagonisti delle violenze sono sempre maschi: mariti, compagni, fidanzati, spesso ex. Uomini che purtroppo non cambiano, anche se la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è stata istituita dall’Onu ormai vent’anni fa. E Gli uomini non cambiano è proprio il titolo dello Speciale che Rai 3 dedica al tema in prima serata, a partire dalle ore 21.20.

In studio insieme a Franco Di Mare ci saranno Franca Leosini, Veronica Pivetti e Matilde D’Errico, autrici e conduttrici di alcuni dei programmi che testimoniano l’impegno di una rete che da decenni è in prima linea per promuovere la cultura del rispetto. Molte le storie raccontate dai protagonisti e dai familiari delle vittime e molti gli esperti per cercare di capire perché troppo spesso le donne diventano le prede e gli uomini veri e propri carnefici: la scrittrice Dacia Maraini, Fabio Roia, presidente della Sezione presso il Tribunale di Milano; il costituzionalista Alfonso Celotto; Raffaele Cantone, Procuratore della Repubblica a Perugia; lo psichiatra Paolo Crepet; il filosofo Paolo Ercolani e la psicologa Umberta Telfener. Tanti e autorevoli ospiti per cercare di comprendere un fenomeno che resta una vera e propria piaga nonostante il trascorrere del tempo.

