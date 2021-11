Quelli che... ospiti e anticipazioni del programma di Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran

25 novembre 2021 a

Stasera in tv, giovedì 25 novembre, su Rai 2 nuovo appuntamento con Quelli che... a partire dalle ore 21.20. Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran tornano a raccontare l’attualità con ironia, aiutati da un parterre di ospiti. Si parla di supper green pass e terza dose di vaccino con l’infettivologo Matteo Bassetti, il direttore del sito del Fatto Quotidiano Peter Gomez, la deputata del Partito Democratico Alessia Morani e Cristina Parodi, ma anche Ubaldo Pantani nei panni di Massimo Cacciari e Barbara Foria, alias Selvaggia Lucarelli. In compagnia di Enrico Lucci, il sindaco di Benevento Clemente Mastella espone il suo punto di vista sulle vicende politiche del Paese, confrontandosi anche con il comico e opinionista, Carmine Del Grosso; mentre Francesco Paolantoni ha il compito di scoprire, da Parma, come la città emiliana abbia scalato la classifica delle migliori città per tenore di vita.

Torna la grande musica cantautorale con Jacopo Et e Lodo Guenzi che, accompagnati dalla resident band del maestro Luca Colombo, presentano Bandiera Bianca, singolo estratto da La vibe del padrone, disco che celebra in chiave dub-reggae i 40 anni dell’album di Franco Battiato La voce del padrone. Altro anniversario da ricordare è quello della scomparsa, un anno fa, di Diego Armando Maradona: Federico Russo e Marco Mazzocchi rievocano i momenti magici della carriera del Pibe de Oro con il suo ex compagno di squadra al Napoli Salvatore Bagni.

Promette grandi emozioni anche la nuova sfida agonistica fra due coppie dello sport italiano, gli ex rugbisti della Nazionale Mirco Bergamasco e Paul Griffen, opposti alle sollevatrici azzurre Giorgia Bordignon e Danielle Madam. Come ogni settimana non mancano i momenti dedicati alle notizie e alle curiosità del web con Melissa Greta e con un’inedita Brenda Lodigiani nelle vesti di una super mamma influencer, mentre torna in studio lo scrittore surreale Gustavo Delle Noci di Toni Bonji. Una puntata intensa, ricca di ospiti, notizie ma anche divertimento come del resto Quelli che... ha abituato i suoi telespettatori.

