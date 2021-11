Paolo Conticini, l'amore Giada Parra e il rapporto con i social: "Mi arrivano proposte indecenti da donne e uomini"

25 novembre 2021 a

Paolo Conticini è un attore tra i più popolari in Italia. Nato a Pisa il 14 gennaio 1969, ha conquistato i cuori di migliaia di spettatrici italiane e non solo: il suo volto, infatti, è apparso in importanti fiction, tra cui quella più amata è senza dubbio Provaci ancora Prof, nel ruolo del maresciallo Gaetano Berardi al fianco di Veronica Pivetti.

La sua carriera è iniziata quasi per caso, convinto a partecipare a un concorso di bellezza dai suoi amici. Poi si è ritrovato a fare dei provini per il cinema, fino a quando Christian De Sica lo ha preso per il film Uomini uomini uomini. Da qui Paolo diventerà un volto noto dei cinepanettoni e di tanti film di successo. In tv è stato conduttore dello Zecchino D’Oro per due volte, ospite e concorrente in Tale e Quale Show, e Ballando con le stelle nel 2020. Per quanto riguarda la vita privata, è innamorato di Giada Parra. L’attore è sposato dal 2013 con l’ex modella, con la quale ha una relazione intrapresa ben vent’anni prima del matrimonio. La coppia è innamorata come ai primi tempi, nonostante non abbia avuto figli.

"Con i social il rapporto è di odio e amore - ha spiegato Conticini in una intervista di qualche tempo fa -. Alcune volte mi divertono, altre non mi va di usarli. Non posso essere legato a una scatoletta. Proposte indecenti da parte delle fan? Ce ne sono tantissime che esagerano. Ma oltre alle fan, anche i fan. Il pubblico è trasversale e promiscuo". E non si tratta solo di parole ma anche di materiale piccante: "Di proposte indecenti ne arrivano tantissime, ma anche foto, filmati indecenti, ma non credo solo a me", ha aggiunto in una vecchia intervista. Conticini è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, nella puntata di giovedì 25 novembre.

