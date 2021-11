Edoardo De Angelis, dalla celebre Lella al rapporto con Francesco De Gregori e l'endorsement per Gualtieri

25 novembre 2021 a

a

a

Edoardo De Angelis è un noto cantautore romano. Nato appunto nella Capitale nel dicembre del 1945, ha conseguito il Diploma di maturità presso il Liceo Classico Torquato Tasso, e ha seguito per alcuni anni il Corso di Laurea in Lettere Moderne (Etnologia) presso l’Università La Sapienza, rivolgendo poi la sua attenzione e il suo tempo alle attività che avrebbero lo condotto alla professione di autore, cantante, produttore, organizzatore di eventi musicali e culturali.

Fred Buscaglione, dall'amore con Fatima Robin's alla morte a soli 38 anni in un incidente stradale

Il suo percorso artistico è iniziato con la vittoria al Cantagiro Cantamondo del 1971, in coppia con il compagno di scuola Stelio: la loro storica ballata romana Lella è entrata nel patrimonio della musica popolare italiana. Intorno al 1973 ha incontrato al Folkstudio il giovane Francesco De Gregori, del quale è diventato produttore artistico per i due album di esordio, Alice non lo sa e Francesco De Gregori. Nel 1976 la Rca ha pubblicato il suo primo Lp da solo, Il tuo cuore è casa mia. Ma la carriera è poi andata avanti con brani di successo (anche in Francia e Germania) e collaborazioni importanti. Recentemente ha manifestato il suo endorsement per il neo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: "E' una mia ferma convinzione che le appartenenze, le condivisioni di idee, e magari di ideali, vadano dichiarate apertamente e sempre prima di una tornata elettorale, non dopo. Ho conosciuto personalmente Roberto Gualtieri, e ne apprezzo molto la visione di campo e il programma, soprattutto per quanto riguarda l'assetto Cultura", le sue parole prima delle elezioni.

Eva Grimaldi, tre bocciature a scuola e l'amore per Imma Battaglia: "Lei nuda è pazzesca"

De Angelis è entrato nella storia della musica leggera italiana come autore della celebre Lella, che è diventata un evergreen della canzone d'autore italiana (reincisa da moltissimi interpreti). Edoardo De Angelis è tra gli ospiti di Serena Bortone, nella puntata di Oggi è un altro giorno in onda su Rai1 giovedì 25 novembre.

Cristiano Caccamo, i flirt mai confermati con Valentina Romani e Diana Del Bufalo: ora l'amore per Francesca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.