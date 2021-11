Uomini e donne, Matteo Ranieri in cerca d'amore dopo la delusione con Sophie: "Ma ora mi mancano i cani"

25 novembre 2021 a

Grande attesa per la puntata di giovedì 25 novembre di Uomini e donne, il dating show di Canale5 in onda dal lunedì al venerdì dalle 14,45, condotto da Maria De Filippi. Dovrebbe infatti essere il giorno del nuovo tronista Matteo Ranieri. L'ex fidanzato di Sophie Codegoni, ora al Grande Fratello Vip, vuole smaltire la delusione avuta con l'ex tronista milanese. Non si sa se ora Matteo abbia qualche flirt o sia già uscito con qualche corteggiatrice. Dopo alcune chiacchierate avute in studio, potrebbe essere il momento delle prime esterne. Vedremo se Ranieri mostrerà già del feeling con le sue corteggiatrici. Nei giorni scorsi ha dichiarato di sentire la "mancanza dei suoi cani. Mi manca vederli scodinzolare quando arrivo a casa", le sue parole.

Per quanto riguarda le vicende del Trono Over, i rumors parlano di un possibile (nuovo) scontro tra Armando Incarnato e Marcello Messina. Armando, infatti, ha accusato nella puntata di mercoledì 24 Marcello di aver mentito e di aver trascorso una vacanza tirando in ballo anche l’ex fidanzata del cavaliere. Marcello, dopo aver negato tutto, ha esortato Armando a mostrargli le foto. Secondo le anticipazioni che circolano sul web, pare che in studio si scatenerà una durissima discussione con Tina Cipollari e Gianni Sperti che daranno ragione a Marcello.

Intanto Roberta Ilaria Giusti continua a dividersi tra Luca e Samuele, mentre Andrea Nicole è vicina alla scelta, contesa da Ciprian e Alessandro. L'attesa del pubblico da casa tuttavia è tutta per le prime esterne di Matteo. Relativamente al trono over, infine, Maria De Filippi potrebbe occuparsi nuovamente di Isabella Ricci che sta conoscendo Fabio e di Biagio Di Maro che, dopo aver chiuso l’ultima frequentazione, è di nuovo alla ricerca dell’amore. Appuntamento quindi giovedì 25 novembre a partire dalle 14,45 con un'altra imperdibile puntata di Uomini e donne, su Canale5.

