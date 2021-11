L'Eredità, Flora nuova campionessa: alla Ghigliottina perde, la soluzione era lira

24 novembre 2021 a

a

a

Un'altra puntata ricca di colpi di scena quella de L'Eredità andata in onda oggi, mercoledì 24 novembre 2021, su Rai1. Il quiz show condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni alle 18.45 ha visto laurersi una nuova campionessa: Flora, giovane dipendente di banca.

L'Eredità, Gabriele è il nuovo campione. Ghigliottina sfortunata per il giovane avvocato

Alla Ghigliottina si è presentata con un montepremi di 230.000 euro. Un bottino che dopo le parole carta, uccello, suonare, pesante e bambole si è dimezzato in più circostanza, per attestarsi a 28.750 euro. E così è partito il ragionamento della nuova campionessa, che ha illustrato i motivi che l'hanno spinta a scrivere come soluzione della Ghigliottina il termine strumento. Una parola che tuttavia non si è rivelata esatta e così il conduttore Flavio Insinna si è visto costretto a intervenire per portare la sua spiegazione. Alla fine la chiave per risolvere il gioco finale era lira.

L'Eredità, Matteo nuovo campione ma niente bottino: alla Ghigliottina non dice Sì

Flora ci riproverà nella puntata di domani, insieme a Federico e Gabriele, a sua volta già campione, che sono stati battuti al triello grazie alla risposta sulla domanda che riguardava Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, il libro scritto da Lewiss Carroll: i numeri 10 e 6 del cappellaio matto a cosa si riferiscono? A sorpresa, dopo tre errori, la risposta è al prezzo del cappello.

L'Eredità, Ketty campionessa ancora a bocca asciutta: alla Ghigliottina non spedisce le Lettere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.