Rami Malek, dalla macchina per il caffè comprata con la prima busta paga alla storia con Lucy Boynton

Rami Said Malek è uno degli attori più famosi al mondo. La sua carriera è cambiata quando ha dovuto interpretare Freddie Mercury nel film Bohemian Rhapsody, che gli ha consentito di conquistare pure il Premio Oscar. Nato a Los Angeles, il 12 maggio 1981, sotto il segno del Toro, ha recitato in pellicole come Una notte al museo, nella serie tv Mr. Robot e appunto in Bohemian Rhapsody. Grazie alla pellicola e al ruolo di Freddie Mercury ha vinto un Golden Globe come miglior attore nel 2019 e soprattutto la statuetta più ambita, l’Oscar, poche settimane dopo. Per quanto riguarda la vita privata, ha origini egiziane e un fratello gemello, Sami Malek. Il padre è una guida turistica, la mamma una ragioniera. I genitori hanno detto addio all’Egitto per partire alla volta degli Stati Uniti, ancora prima di dare alla luce i figli.

Dal punto di vista sentimentale, l’attore è legato a una collega che ha recitato nei panni della compagna di Freddie Mercury, Mary Austin, proprio nel film Bohemian Rhapsody. Si tratta di Lucy Boynton. Dal termine delle riprese Rami Malek e Lucy Boynton sono inseparabili. Lei è figlia di una scrittrice e di un editore, ha una sorella ed è cresciuta a Londra. E' una promessa del cinema da tenere d’occhio: in pochissimo tempo ha influenzato migliaia di ragazzine che hanno adottato il suo stesso taglio di capelli.

Tra le curiosità sul conto di Rami Malek, ha avuto un ruolo anche in un episodio della celebre serie televisiva Una mamma per amica. E' stato anche il caporale Merriell Shelton nella miniserie The Pacific, prodotta da Steven Spielberg e Tom Hanks. Malek ha recitato anche nella celebre saga di Twilight, nel ruolo di Benjamin. Rami, come ha rivelato su Gq, ha speso la sua prima busta paga per comprarsi una personale macchina per il caffé. Malek è il protagonista di Bohemian Rhapsody, in onda su Rai1 mercoledì 24 novembre.

