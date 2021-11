Stasera in tv 24 novembre, su La7 Non è l'Arena: dentro le aziende sul rapporto tra lavoratori vaccinati e no vax

24 novembre 2021 a

Torna l'attualità su La7 in prima serata con Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 21.15 su La7. In primo piano, nella puntata di mercoledì 24 novembre, l’emergenza Covid e le novità del Governo con la cabina di regia e Cdm su nuova stretta: il super green pass che, per fronteggiare la nuova ondata di contagi, introdurrà restrizioni e divieti solo per chi non è vaccinato.

Poi il caso Aprilia, sotto i riflettori per il boom dei contagi perché in molti hanno detto no al vaccino in particolare nella comunità rumena. Si continua anche a raccontare le manifestazioni no vax che si sono organizzate nel nostro Paese e sulle quali si è allungata l’ombra nera dei movimenti di estrema destra. Da quanto tempo progettavano di infiltrarsi nelle piazze della protesta? Di tutto questo se ne parlerà con Luca Telese, Pierpaolo Sileri, Maria Rita Gismondo, Nino Cartabellotta, Sandra Amurri. In collegamento il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

Prosegue poi il giallo della vaccinazione di Pippo Franco e l’inchiesta della Procura di Roma sui green pass falsi che vedrebbe coinvolto il suo medico di base e il camice bianco romano dei vip Antonio De Luca. Parteciperanno al dibattito Luca Telese e Fabrizio Pregliasco. Ad un mese dalle festività natalizie quali sono i rischi per la nostra economia? E quali misure adottare per dare certezze a ristoratori e commercianti al fine di scongiurare le chiusure delle attività produttive? E nei posti di lavoro cosa succede tra lavoratori vaccinati e quelli no vax? In studio Momi El Howi, Luigi Scordamaglia, Nicola Fratoianni e Guido Crosetto. Appuntamento su La7 dalle 21,20 con Non è l'Arena.

