Cristiano Caccamo, i flirt mai confermati con Valentina Romani e Diana Del Bufalo: ora l'amore per Francesca

Cristiano Caccamo è uno degli attori più popolari, protagonista in diverse fiction, soprattutto quelle targate Rai. Nato a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, il 21 marzo 1989, sotto il segno zodiacale dell’Ariete, è cresciuto in una famiglia serena, figlio di Michele Caccamo, scrittore e poeta, padre che gli ha trasmesso l’amore per l’arte.

A soli 15 anni Cristiano ha scelto di andare a vivere in un convitto ad Assisi, in Umbria, per studiare e formarsi culturalmente. Per quanto riguarda la vita privata, a Cristiano Caccamo sono stati attribuiti diversi flirt sia con Valentina Romani che con Diana Del Bufalo, ma non sono stati mai confermati. Con Federica Zacchia ha recitato nel film Cenere (2015). Per Cristiano è stata la sua vera prima prova di attore e ne ha da sempre uno splendido ricordo. "E' la prima cosa che ho fatto dopo essere uscito dalla scuola, non conoscevo Simone Petralia, il regista, ma l’attrice, Federica Zacchia, è la mia migliore amica. Quindi, è stato difficile soprattutto nelle scene dei baci, mi pareva strano - ha ricordato in una vecchia intervista -. E' un film dove non parlo, ma bacio tantissimo: la mia vera prima esperienza, non solo per me, ma anche per il regista, gli attori, il direttore della fotografia. E' la prima opera prima per tutti".

Non solo attore. Cristiano Caccamo ha preso parte a vari videoclip tra i quali quelli di Luciano Ligabue, Laura Pausini e Tommaso Paradiso. L’attore calabrese è apparso anche nel cortometraggio pubblicitario per Campari diretto da Matteo Garrone nel 2019. Ha inoltre partecipato al reality show Celebrity Hunted di Prime Video in coppia con Diana Del Bufalo. Secondo le indiscrezioni che circolano sul web, la fidanzata si chiamerebbe Francesca, una ragazza romana, laureata. Cristiano Caccamo è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, nella puntata di mercoledì 24 novembre.

