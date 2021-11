Eleonora Daniele, la figlia Carlotta con Giulio Tassoni: la madrina della piccola è Mara Venier

24 novembre 2021 a

a

a

Eleonora Daniele è una conduttrice televisiva e giornalista, nata il 20 agosto 1976 a Padova sotto il segno del Leone. Ha raggiunto la grande popolarità con un reality show, Il Grande Fratello, debuttando come ballerina a La sai l’ultima!. Laureata in scienze della comunicazione nel 2013, è stata anche attrice in diverse serie come La squadra, Un posto al sole, Diritto di difesa e Carabinieri 3.

Eleonora Daniele, il matrimonio con Giulio Tassoni: "Quando ho provato l'abito è scesa una lacrimuccia"

La svolta, però, è arrivata nel 2004, quando è approdata a Unomattina su Rai1, restando al timone del rotocalco per sei stagioni. Da qui seguiranno tantissime esperienze stimolanti: Eleonora, infatti, ha posato con altre star del piccolo schermo per il calendario Woman for Planet 2006, con i proventi interamente devoluti per le foreste della Bolivia. Tra le curiosità sul suo conto, come madrina della sua figlia Carlotta, Eleonora ha scelto Mara Venier. La conduttrice ha perso il fratello Luigi con cui aveva un legame davvero speciale. Luigi soffriva di autismo, ma c’è sempre stato nella vita della Daniele.

Eleonora Daniele: la morte del fratello, il matrimonio con il conte Giulio Tassoni e la figlia Carlotta

Per quanto riguarda la vita privata, ha conosciuto il suo attuale marito Giulio Tassoni nel 2002, durante una festa presso il Piper, celebre locale romano. L’amore però è nato qualche mese dopo, a una cena a casa di amici in comune. Una unione, la loro, solida e ricca di felicità, tant’è che i due dopo quasi 16 anni di relazione hanno deciso di convolare a nozze. Le celebrazioni sono avvenute nel settembre del 2019. "Quando ho provato l’abito una lacrimuccia è scesa", ha detto in una vecchia intervista. Nel gennaio del 2020, in diretta tv, ha annunciato di essere in dolce attesa, quella di Carlotta, la prima figlia. La bimba è nata nella serata del 25 maggio 2020. Eleonora Daniele è tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata di mercoledì 24 novembre.

Eleonora Daniele, dall'autismo del fratello Luigi al desiderio di secondo figlio con il marito Giulio Tassoni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.