Eva Grimaldi, tre bocciature a scuola e l'amore per Imma Battaglia: "Lei nuda è pazzesca"

Eva Grimaldi è un'attrice italiana, icona sexy negli anni Ottanta e Novanta, ora anche personaggio televisivo. Nata il 7 settembre 1961 sotto il segno della Vergine, Eva Grimaldi grazie alla sua straordinaria bellezza, è stata notata e ammirata anche all’estero. Ha destato molto scalpore durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi del 2017, quando ha rivelato di essersi innamorata di una donna, l’attivista Imma Battaglia. "Mio fratello Francesco ha reagito malissimo inizialmente", ha raccontato in passato a Chi. All'anagrafe Milva Perinoni, è originaria di Nogarole Rocca (un comune in provincia di Verona), da bambina è stata dislessica e balbuziente. E' stata bocciata per ben 3 volte a scuola.

In una vecchia intervista da Barbara D’Urso ha rivelato che sua mamma avrebbe fatto le pulizie in un istituto di suore pur di permettersi di pagarle una scuola per correggere questo suo difetto. Tra le curiosità sul suo conto, ha fatto la benzinaia ed è molto grata alla sua famiglia perché le ha insegnato i giusti valori della vita.Per quanto riguarda la vita privata, dal 2006 al 2010 Eva Grimaldi è stata sposata con Fabrizio Amoroso. Prima ancora, dal 1997 al 2001, è stata legata a Gabriel Garko, con il quale sembrava avesse avuto una storia d’amore molto intensa che tuttavia si è rivelata una relazione bluff.

Dopo il coming out di Gabriel Garko in una puntata di ottobre 2020 del Grande Fratello Vip, l’attrice ha dichiarato a Chi: “La nostra storia è stata creata a tavolino quattordici anni fa. Non c’è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica", le sue parole. Con Imma Battaglia l'unione civile si è tenuta il 19 maggio 2019. Qualche tempo fa sui social, Eva ha detto della compagna: "Nuda è pazzesca". Eva Grimaldi è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, nella puntata di mercoledì 24 novembre.

