Queen, Brian May il chitarrista: tre figli dalla prima moglie Chrissie Mullen: poi l'amore con Anita Dobson

I Queen sono una band che ha fatto la storia del rock, a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta. Brian May, nato nel sobborgo londinese di Twickenham (Regno Unito) il 19 luglio 1947 sotto il segno del Cancro, vive tuttora a Londra ed è celebre per essere lo storico chitarrista e fondatore dei Queen. La band che ha fatto la storia del rock è nata nel 1970 dall’unione del suo genio artistico con quelli di Roger Taylor e Freddie Mercury, rispettivamente batterista e voce della formazione, a cui si è poi aggiunto il basso di John Deacon.

Cantautore e compositore tra i più famosi al mondo, ha firmato alcuni dei brani di maggior successo del gruppo, come Tie Your Mother Down, We Will Rock You, Flash, Who wants to live forever, The show must go on. Tra le curiosità sul suo conto, è al 26esimo posto nella classifica dei migliori chitarristi di tutti i tempi redatta dalla rivista Rolling Stone, oltre che miglior chitarrista della storia del rock secondo la prestigiosa rivista britannica Total Guitar. Per quanto riguarda la vita privata, dal 1977 al 1988 Brian May è stato sposato con Chrissie Mullen, che è anche la madre dei suoi 3 figli: James “Jimmy“, nato nel 1978, Louisa, nata nel 1981, e Emily Ruth, nata nel 1987.

In una intervista a The Telegraph, May ha raccontato di aver vissuto in modo particolarmente doloroso la separazione, complici gli altri drammatici eventi che hanno funestato la sua storia umana e artistica in quell’epoca. E' stato un periodo difficile per il chitarrista, che poco dopo la fine del suo matrimonio ha perso l’amico e frontman dei Queen, Freddie Mercury, e suo padre Harold May, malato di cancro, entrambi nel 1991.

La seconda moglie è Anita Dobson, attrice inglese famosa per il ruolo di Angie Watts in EastEnders e da anni al suo fianco. La coppia si è sposata nel 2000. La storia dei Queen, focalizzata tuttavia principalmente su Freddie Mercury, è al centro del film Bohemian Rhapsody, in onda su Rai1 mercoledì 24 novembre dalle 21,25.

