Uomini e donne, Andrea Nicole delusa da Ciprian: Roberta bacia Luca e Samuele. Scontro tra Armando e Marcello

24 novembre 2021 a

a

a

Altra puntata ricca di colpi di scena quella in onda mercoledì 24 novembre di Uomini e donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi e trasmesso dal lunedì al venerdì dalle 14,45. Dopo l'ultima puntata caratterizzata dal durissimo scontro tra Ida Platano e Diego Tavani che ha portato alla decisione della dama di lasciare la trasmissione non riuscendo a fidarsi di nessun altro uomo, mercoledì 24 novembre sarà la volta della coppia composta da Marcello e Jessica.

Uomini e donne, per Matteo Ranieri prime esterne: Andrea Nicole in crisi con Ciprian

La conoscenza tra il cavaliere e la dama sta proseguendo a gonfie vele al punto che, nella scorsa puntata, nonostante la presenza di una signora giunta in studio esclusivamente per conoscerlo, Marcello ha deciso di non incontrarla per continuare a frequentare solo Jessica che, appuntamento dopo appuntamento, sta conquistando la sua fiducia. Tuttavia, dalle anticipazioni del Vicolo delle News, la puntata per Marcello, non sarà tranquilla. Il cavaliere tornerà a scontrarsi nuovamente con Armando Incarnato che lancerà una serie di accuse al cavaliere parlando di alcune segnalazioni ricevute. Tra i due ci sarà così una violenta lite che coinvolgerà anche gli altri protagonisti.

Uomini e donne, Ida Platano in crisi con Diego: scintille con Tina. Andrea Nicole vicina alla scelta finale

Non mancherà ovviamente il momento dedicato al trono classico. Spazio pertanto ad Andrea Nicole, la prima tronista transgender della storia del programma, che non ha nascosto la propria delusione per la scelta di Ciprian di non presentarsi in studio. Protagonista della puntata dovrebbe essere tuttavia anche Roberta Ilaria Giusti che, esattamente come Andrea Nicole si sta avvicinando al momento della fatidica scelta. Roberta sta conoscendo sia Samuele che ha già ammesso di essersi innamorato di lei che Luca. Per entrambi prova un forte interesse e nelle due ultime esterne per entrambi ci sarà un bacio appassionato. Appuntamento quindi con Uomini e donne su Canale5, mercoledì 24 novembre, sempre dalle 14,45.

Uomini e donne, ancora schermaglie tra Gemma e Tina? Per la Galgani altra delusione d'amore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.