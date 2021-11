Carolina Crescentini, dalle foto nuda su Playboy al matrimonio con Motta: "Mi ha conquistato con la curiosità"

23 novembre 2021 a

Carolina Crescentini è una delle attrici più famose in Italia. Nata il 18 aprile 1980 (Ariete) a Roma, città a cui è molto legata, è cresciuta a Monteverde, in un famiglia di commercialisti. Ha studiato Lettere all’università, dopodichè si è presa il diploma al Centro sperimentale di cinematografia sempre a Roma e ha iniziato il suo percorso nel mondo di cinema e tv. Da Carabinieri fino ad arrivare a I bastardi di Pizzofalcone, Illuminate e Mare Fuori, tanti ruoli e tutti diversi per l’attrice, che ha pian piano conquistato un posto d’onore tra gli attori più conosciuti e amati dal grande pubblico.

Carolina Crescentini, l'amore per Francesco Motta e il matrimonio in gran segreto

Per quanto riguarda la vita privata, Carolina Crescentini non ha figli: "Non ho ansie over 30. Un bambino non lo si può pianificare. Magari quella notte ci guarderemo negli occhi e succederà”, spiegò in un’intervista a Vanity Fair datata 2015. Dal 2006 al 2013 è stata legata a Davide D’Onofrio, dj romano. Fino al 2015, poi, è stata fidanzata con il regista Marco Salom e in seguito si è legata al musicista californiano Dave Peter Mellish, che per lei si era trasferito a Roma. Nel 2018 si è presentata a Venezia, sul red carpet della prima di A casa tutti bene, con il cantante Francesco Motta, suo attuale marito.

Carolina Crescentini, prima del matrimonio con Motta le storie con Davide D'Onofrio e Marco Salom

I due si sono conosciuti, come raccontato da lei qualche tempo fa a Oggi è un altro giorno, all’uscita di una radio. “Lui ci ha messo un mese a chiamarmi, e subito io ero diffidente. Poi mi ha conquistato con la sua sensibilità e curiosità", ha raccontato nell'intervista. Carolina Crescentini e Motta si sono sposati in Toscana. Tra le curiosità sul suo conto, nel numero di maggio del 2009 ha posato senza veli per l’edizione italiana di Playboy. L'attrice è la concorrente di Soliti Ignoti, il gioco di Amadeus in onda dopo il Tg1, nella puntata di martedì 23 novembre.

