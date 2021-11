L'Eredità, Matteo nuovo campione ma niente bottino: alla Ghigliottina non dice Sì

23 novembre 2021 a

Colpi di scena a raffica anche nella puntata di martedì 23 novembre de L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni dalle 18,45. Al Triello si sono sfidati Matteo, Gabriele e la giovanissima Ketty, uno dei personaggi più apprezzati in questa fase della stagione del quiz.

A imporsi è stato però Matteo, tornato dopo anni a L'Eredità e che ha saputo riconquistare il titolo di campione. Alla Ghigliottina si è presentato con un montepremi di 90.000 euro. Un bottino che dopo le parole Domani, Fronte, Giornata, Viaggiare e Sposi si è dimezzato in una sola circostanza, per attestarsi a 45.000 euro. E così è partito il ragionamento del nuovo campione, che ha illustrato i motivi che l'hanno spinto a scrivere come soluzione della Ghigliottina il termine Fede.

Una parola che tuttavia non si è rivelata esatta e così il conduttore Flavio Insinna si è visto costretto a intervenire per portare la sua spiegazione. Alla fine la chiave per risolvere il gioco finale era. Matteo proverà a riconfermarsi campione e magari tentare più fortuna alla Ghigliottina anche nella puntata di mercoledì 24 novembre. Appuntamento su Rai1 sempre alle 18,45. Oltre a Matteo, saranno protagonisti Ketty e Gabriele, rivali del nuovo campione al Triello.

