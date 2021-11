Vanessa Scalera e le imitazioni: "Quella di Celentano mi riusciva benissimo". Il compagno è Filippo Gili

23 novembre 2021 a

a

a

Vanessa Scalera è un'attrice italiana, diventata famosissima al grande pubblico dopo tanta gavetta grazie alla fiction Imma Tataranni Sostituto procuratore, targata Rai1. Un personaggio decisamente fuori dall'ordinario: "Mi piace trasformarmi in donne fuori dal comune", aveva dichiarato l'attrice qualche tempo fa, ribadendo il suo amore per i personaggi poco ordinari. Si è diplomata a Roma a "La scaletta". Per quanto riguarda la vita privata, è legata sentimentalmente da più di dieci anni al compagno, il regista e attore teatrale Filippo Gili.

Vanessa Scalera, l'amore con il regista Filippo Gili: ma niente figli né matrimonio

E' nata a Mesagne, in Puglia, il 5 aprile del 1977. In una passata intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni ha raccontato la sua infanzia: i pomeriggi trascorsi a recitare poesie e a dedicarsi alla sua passione più grande, quella per l'artista Adriano Celentano: "Ripenso a quella ragazzina che amava stare su un palco - le sue dichiarazioni -, recitare poesie e monologhi e fare le imitazioni. Quella di Celentano, che è il mio grande amore da sempre, mi riusciva benissimo". A 19 anni, poi, si è trasferita a Roma e si è iscritta a un corso di recitazione. Da lì l'inizio della carriera.

Lea Garofalo, la testimonianza contro il compagno e la sfida alla ndrangheta: la storia della figlia Denise

Vanessa Scalera ha fatto tanto teatro e nel 2013, si è aggiudicata il premio Agis Teatro come miglior attrice per lo spettacolo Prima di andare via. L'esperienza cinematografica è iniziata nel 2001 quando ha recitato nel film Mari del sud. Hanno fatto seguito i film di Marco Bellocchio Vincere e Bella addormentata. Poi ha lavorato con Nanni Moretti nel film Mia madre e con Marco Tullio Giordana nella pellicola Nome di donna. E' anche protagonista di Lea, un film che ha raccontato la storia di una testimone di giustizia barbaramente assassinata dalla ‘ndrangheta. Per l'omicidio di Lea è stato condannato anche l'ex compagno della donna, Carlo Cosco. Film che andrà in onda martedì 23 novembre, su Rai1 a partire dalle 21,25.

Imma Tataranni, finale con il colpo di scena: cosa accade nelle ultime due puntate

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.