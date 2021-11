DiMartedì stasera in tv su La7. Gli ospiti di Giovanni Floris e le anticipazioni sulla puntata

23 novembre 2021 a

Anche stasera, martedì 23 novembre, come tutte le settimane, su La7 è in programma DiMartedì, il talk condotto da Giovanni Floris che si occupa di attualità, economia, cultura, politica e da diversi mesi anche di sanità, considerando che tutto il mondo è stato investito dalla tragica pandemia da Covid 19. Anche nella puntata di oggi saranno al centro dell'attenzione proprio gli ultimi sviluppi legati ai provvedimenti per cercare di combattere il virus. Il governo sta per varare il super green pass e con tutta probabilità verranno fortemente limitati i cittadini che non si sono vaccinati e che sono contrari al certificato verde. Le polemiche vanno avanti ormai da giorni e continueranno anche nelle prossime settimane. DiMartedì anche stasera prova a spiegare quale è la situazione che sta vivendo in questa fase il nostro Paese e se i provvedimenti che sta per varare l'esecutivo guidato da Mario Draghi, siano all'altezza della situazione.

Spazio e attenzione anche ai giochi della politica. Nel mese di febbraio si voterà per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica e Sergio Mattarella ha già annunciato che non è intenzionato ad accettare un eventuale mandato bis. I partiti e tutti i parlamentari sono in fibrillazione. I giochi per l'elezione del capo dello Stato rischiano di intaccare gli equilibri politici e le alleanze che hanno retto sino ad ora. Che ruolo reciterà davvero Italia Viva, il partito guidato da Matteo Renzi? Il centrodestra riuscirà a restare compatto sul nome di Silvio Berlusconi? E quale sarà la posizione del Movimento 5 Stelle? E il Partito Democratico perché resta ancora nell'ombra?

Anche nella puntata di questa sera, numerosi gli ospiti presenti in studio o in collegamento. Come abitudine la produzione li ufficializzerà soltanto poco prima della messa in onda della puntata, attraverso i suoi profili social.

