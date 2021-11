Sonia Bruganelli, dalla gelosia dei primi tempi con Paolo Bonolis ai tre figli: Silvia, Davide e Adele

23 novembre 2021 a

Sonia Bruganelli è una imprenditrice e personaggio televisivo. E' nota soprattutto per essere la moglie di Paolo Bonolis. Lei è infatti la mente del marchio Adele Virgi e soprattutto guida la società Sdl2005, quella che si occupa dei casting televisivi di alcuni programmi, tra cui anche Avanti un altro. E' laureata in Scienze della comunicazione. Nata a Roma il 20 febbraio 1974 (sotto il segno dell’Acquario) con Bonolis ha avuto tre figli.

Sonia Bruganelli, tre figli con Paolo Bonolis: "Ma la fedeltà fisica è innaturale"

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono conosciuti nel 1997 e sono convolati a nozze nel 2002. Insieme hanno avuto appunto tre figli: Silvia, Davide e Adele. La loro primogenita, Silvia, alla nascita ha avuto delle complicazioni cardiache per cui è stata operata quasi subito. L’intervento le ha causato dei problemi motori, e Sonia Bruganelli ha raccontato questa difficile e toccante esperienza in un’intervista recente a Domenica Live: “Io la vedevo così piccola con tutti quei tubicini e avevo paura persino a toccarla, ad allattarla. E poi mi sentivo in colpa per questo. Temevamo che non potesse camminare o muoversi. Con Paolo ha un rapporto splendido, lei non ha filtri e dice sempre quello che pensa. Ma non credo che la disabilità sia un dono”, le parole di Sonia qualche tempo fa. In un’altra intervista a Nuovo del luglio 2021 ha raccontato sul rapporto con Bonolis: “Di certo ho avuto maggiori opportunità professionali, quando l’ho conosciuto facevo le telepromozioni per pagarmi l’università", ha detto in passato.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, niente feeling: le voci su una lite durante un servizio fotografico

Tra le curiosità sul suo conto, durante i primi mesi della sua relazione con il conduttore era molto gelosa, e arrivava a telefonargli anche 8 volte al giorno. Ha anche un tatuaggio che rappresenta Minnie, la fidanzata di Topolino, sul collo di un piede. Sonia Bruganelli è vittima di uno scherzo de Le Iene, che andrà in onda martedì 23 novembre su Italia1.

Grande Fratello Vip, Giancarlo Magalli sconfessa Sonia Bruganelli: "Voleva provocare Adriana Volpe"

