Cartabianca, stasera su Rai 3 tra Covid e nuovo presidente della Repubblica: gli ospiti di Bianca Berlinguer

Stasera in tv, martedì 23 novembre, su Rai 3 nuovo appuntamento con Bianca Berlinguer che come al solito presenta Cartabianca. Il talk show si occupa di politica, economia, cultura e attualità. Anche nella puntata di oggi, numerosi gli argomenti all'ordine del giorno, così come gli autorevoli ospiti in studio, tra cui l'alpinista e scrittore Mauro Corona, tornato in pianta stabile nella trasmissione. Ovviamente, come accade ormai da mesi, al centro del confronto ci sarà il Covid. Il governo sta pianificando nuovi provvedimenti che saranno ufficializzati nei prossimi giorni, intanto continua la campagna vaccinale. Nonostante i contagi e i decessi, nel nostro Paese resta una piccola fetta di popolazione contraria alla vaccinazione, al green pass, alle restrizioni. I no vax e i no green pass rischiano di dover sopportare restrizioni molto più dure di chi si è vaccinato. E tutto alle porte dell'ormai imminente Natale.

Non si parlerà soltanto della pandemia e dei risvolti sulla gestione della sanità, sull'economia e sulla vita sociale dell'Italia. Altro grande tema della serata sarà l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Sergio Mattarella ha fatto capire in modo molto netto che non ha alcuna intenzione di essere disponibile per un secondo mandato. La battaglia tra le varie forze politiche e tra le differenti anime sia degli schieramenti che degli stessi partiti, è ormai iniziata. Chi la spunterà? Quali saranno le carte che verranno giocate a sorpresa?

Ovviamente numerosi e importanti gli ospiti anche della puntata di stasera di Cartabianca.

