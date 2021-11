Lodovica Comello, da impiegata di McDonald's al figlio Teo con il marito Tomas Goldschimdt

23 novembre 2021 a

a

a

Lodovica Comello è uno dei personaggi televisivi più apprezzati dal pubblico. Si tratta di un’artista poliedrica: capace di cantare, ballare, condurre programmi tv e recitare. Nata il 13 aprile del 1990 sotto il segno dell’Ariete, è nota per aver recitato il ruolo di Francesca nella fiction di successo Violetta e per il suo ruolo come conduttrice di Italia’s Got Talent. Durante la prima tournée di Violetta Il concerto, che ha toccato le principali città dell’America Latina, ma anche Spagna, Francia e Italia, si è guadagnata la candidatura ai Kids’ Choice Awards Argentina come attrice televisiva preferita. Un ruolo che le ha aperto il mondo della televisione.

Lodovica Comello, il figlio Teo con il marito Tomas Goldschmidt: l'amore sbocciato grazie agli Aerosmith

Ha iniziato a suonare la chitarra a soli 6 anni per merito del padre, che, ascoltatore di dischi, le ha fatto sentire di tutto, da Fabrizio De André ai Pink Floyd. Nel 2011, a 21 anni, ha ottenuto un successo mondiale grazie alla telenovela argentina Violetta e nel 2013 ha pubblicato il primo singolo da solista, Universo, seguito un album omonimo. Prima di sfondare come cantante e attrice e riuscire a mantenersi con la sua carriera, ha lavorato nel negozio d’abbigliamento dei suoi e poi in un McDonald’s. Per quanto riguarda la vita privata, il 1 aprile 2015, Lodovica Comello si è sposata a 25 anni con il fidanzato Tomas Goldschmidt, produttore argentino conosciuto sul set di Violetta.

Tommaso Stanzani, la promessa di Arisa e le lacrime di Martina per la sua eliminazione

Si è trattato di una cerimonia civile molto riservata, quasi di nascosto, alla sola presenza di amici e parenti. La coppia ha avuto un figlio, Teo, nato nel marzo del 2020, in piena emergenza Covid. "Ha la capacità di analizzare con mente pacata e lucida tutti i problemi. C’era un problema? Arrivava lui: ‘Non importa, siediti, capiamo: trovo io la soluzione’. Quanto vorrei avere questo suo pragmatismo", ha raccontato Lodovica in una vecchia intervista a Io Donna. Lodovica Comello è la presentatrice insieme a Nicola Savino della puntata de Le Iene in onda martedì 23 novembre.

Ludovico Tersigni, il nipote di Diego Bianchi è il nuovo conduttore di X Factor: indiscrezione di Dagospia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.