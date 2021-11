Fuori dal Coro stasera in tv su Rete 4. Le anticipazioni e gli ospiti di Mario Giordano

23 novembre 2021 a

Stasera in tv, martedì 23 novembre, come tutte le settimane su Rete 4 spazio a Fuori dal Coro, il talk di approfondimento condotto da Mario Giordano, che mette al centro l'attualità, la politica, la situazione economica che vive il Paese oltre alle proprie inchieste condotte sul territorio. Nella puntata di questa sera ampio spazio verrà dedicato agli ultimi aggiornamenti sui casi delle occupazioni abusive degli appartamenti, seguiti nelle ultime puntate dal programma. Come quanto accaduto ad Olbia, dove Vito e sua moglie, sessantenni e tutti e due disoccupati, devono vivere accanto a chi ha deciso di "rubare" la loro abitazione.

I proprietari che subiscono queste incredibili occupazioni, continuano a chiedere aiuto per cercare di riottenere la propria abitazione, ma spesso finiscono anche con il subire violenze e prepotenze proprio da parte degli abusivi. Mario Giordano e la sua squadra continuano a denunciare questa drammatica piaga che avrebbe bisogno di una svolta legale per essere curata. Ovviamente nel corso della puntata si parlerà anche di altro. In particolare dei temi sanitari e non solo della diffusione del Covid e del super green pass. E' annunciata anche una inchiesta sui farmaci monoclonali e sulle altre medicine che si sono confermati importanti alleati nella lotta alla pandemia. Purtroppo spesso in Italia continuano ad apparire poco utilizzati. Per quali motivi?

Naturalmente, come sempre, ampia la parentesi dedicata all'economia. Approfondimento sulla piaga che sta colpendo molte realtà industriali acquistate da multinazionali estere che delocalizzano la produzione in Paesi che possono assicurare un costo del lavoro molto più basso. Confronto anche sui fenomeni della violenza online. Mario Giordano proporrà alcune testimonianze di giovani e sarà raccontata la nuova moda che prevede la vendita di atti feroci e di vandalismo. In pratica possono essere acquistati direttamente in rete. Come tutti i martedì numerosi e autorevoli gli ospiti in studio, i più, ovviamente, sono Fuori dal Coro.

