Uomini e donne, Ida lascia il programma da single: Roberta indecisa, ma per il ballo la sua scelta è Samuele

Appuntamento molto atteso anche martedì 23 novembre con Uomini e donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi e in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle 14,45. Gran parte della trasmissione di martedì 23 è appunto incentrata su Ida Platano e Diego. I due, dopo essersi detti addio definitivamente annunceranno di voler abbandonare definitivamente la trasmissione ma non insieme.

Ida e Diego, infatti, usciranno da single dallo studio di Uomini e donne, pronti a rimettersi in gioco ognuno per conto suo, ma lontani dalle telecamere e dai riflettori mediatici. Chissà se le loro strade, in questo modo, potranno mai ricongiungersi. Non mancherà poi la consueta lite tra le due veterane del programma, vale a dire Tina Cipollari e Gemma Galgani. Spazio anche alle vicende di Roberta Ilaria Giusti: la tronista ha ammesso di essere in forte crisi tra Samuele e Luca, i due pretendenti che sono arrivati ormai al rush finale. Nel momento in cui Maria De Filippi le ha chiesto con chi volesse ballare in studio, la tronista però senza pensarci su più di tanto, ha scelto Samuele.

Intanto nella puntata di lunedì 22 novembre si è verificato un confronto tra la stessa Maria De Filippi e la coppia Andrea Nicole-Ciprian. La padrona di casa, infatti, ha suggerito al corteggiatore di prendere l’iniziativa. Secondo la conduttrice, infatti, sarebbe Andrea Nicole a sollecitare i baci del corteggiatore, che peccherebbe appunto di iniziativa. La tronista ha però spiegato che secondo lei il corteggiatore, almeno nell’ultima occasione, ha preso coraggio per baciarla. E ha poi scherzato con Maria, dicendole di avergli fatto una ‘bella grattata di capo’. Appuntamento quindi con Uomini e donne, martedì 23 novembre su Canale5, dalle 14,45.

