Giuseppe Zeno, chi è l'attore della fiction Blanca: l'infanzia da pescatore, il matrimonio con Margareth

Giuseppe Zeno di scena a I Soliti Ignoti, oggi 22 novembre 2021. L'attore sarà protagonista della fiction Blanca, che andrà in onda da oggi lunedì su Rai1 per sei puntate. Si tratta di una serie crime che racconta le vicende di una giovane donna che all'età di 12 anni, a causa di un incendio, ha perso la vista e in cui è morta la sorella. È entrata in polizia e oggi è consulente a Genova. Blanca è specializzata in décodage, ossia l'ascolto analitico di tutti i materiali audio delle inchieste, come ad esempio intercettazioni e interrogatori. Zeno interpreterà la parte dell'ispettore Michele Liguori, un uomo dai molti segreti.

Nato a Napoli, ha passato la sua infanzia tra Ercolano e Vibo Marina aiutando il padre e il nonno, entrambi pescatori. Diplomatosi all'Istituto Tecnico Nautico di Pizzo Calabro, 45 anni, Zeno dopo qualche piccolo ruolo in tv e nel cinema - nel frattempo ha frequentato l'Accademia di arte drammatica della Calabria e poi di Varsavia, fa il suo esordio in teatro. I suoi primi ruoli di successo sono in Incantesimo, stagioni 5 e 6, e poi nella soap opera Un posto al sole. Molte le fiction cui prenderà poi parte, a partire da L'onore e il rispetto, Pane e libertà, Il paradiso delle signore, Mina Settembre.

Nella vita privata Zeno dal 2015 è legato sentimentalmente all'attrice Margareth Madè, all’anagrafe Margareth Tamara Maccarrone. Quest'ultima è diventata famosa nel 2009 grazie al film del premio Oscar Giuseppe Tornatore, Baarìa. Con Margaret si è sposato nel 2016 in Ortigia a Siracusa. "Quando l’ho vista la prima volta, sono rimasto folgorato, e non artisticamente. La sua bellezza trasmette il suo animo, è una donna che ha principi e valori siciliani. Ci siamo visti per la prima volta per caso a casa di un amico comune" ha svelato Zeno. La coppia ha due figlie Angelica e Beatrice, nate nel 2017 e nel 2020.

