Maria Monsè, chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip: il matrimonio e il flirt con Amedeo Goria

Maria Monsè è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6. Farà il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia nella puntata di questa sera, lunedì 21 novembre. Adesso, dopo giorni di indiscrezioni, è arrivata anche l'ufficialità. Per l'attrice non si tratta del primo reality. Ha infatti già partecipato al Grande Fratello Vip 3 (2018) oltre a essere stata opinionista de La Fattoria 3 e giurata de La Pupa e il Secchione.

Ma chi è Maria Monsè? Originaria Castel di Judica, nel Catanese, all'anagrafe Maria Concetta La Rosa, 47 anni, debutta nel mondo dello spettacolo nel 1992, prendendo parte alla seconda edizione del programma televisivo Non è la Rai, condotta da Paolo Bonolis. Nel 1995 fa il suo esordio come conduttrice televisiva presentando il programma di Rai2 Go-Cart, dove introduceva i cartoni animati della Warner Bros. Da attrice fa parte dle cast di Io e il re e Ragazzi nella notte, per poi far parte di alcune puntate delle fiction Il maresciallo Rocca e Donna. Nel 1998 è invece attrice principale in Annaré, un film diretto da Ninì Grassia e nel cast della serie televisiva S.P.Q.R., diretta da Claudio Risi. Negli anni Duemila è opinionista di Domenica in... L'Arena, pubblica il libro di aforismi Il Monsè pensiero. Pensieri sparsi per giorni migliori. Nel cast di diversi film per la tv, svolta poi verso i reality. Nel febbraio del 2006 avrebbe dovuto partecipare come concorrente alla terza edizione del reality show La fattoria, ma pochi giorni prima dell'inizio del programma viene sostituita da Angela Cavagna, essendosi scoperta incinta mentre posava per le foto di gruppo dei concorrenti del reality. Dal 2008 al 2010 conduce su Canale Italia il talk show Salotto Monsè e vira anche sul teatro oltre a numerose ospitate nel programma di Barbara D'Urso Pomeriggio Cinque.

Vita privata. Dal 2006 è sposata con l'imprenditore salernitano Salvatore Paravia, da cui ha avuto, nello stesso anno, la figlia Perla Maria. Alla fine degli anni Novanta risale invece un flirt con Amedeo Goria: "Mi ha corteggiata. C’è stato un bacio in ascensore" ha svelato in una intervista rilasciata a Libero.

