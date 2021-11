Patrizia Pellegrino, chi è la showgirl: due matrimoni, tre figli e l'adozione di Gregory. I flirt: "Ho detto no a Maradona"

22 novembre 2021 a

Patrizia Pellegrino è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6. Farà il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia nella puntata di questa sera, lunedì 21 novembre. Adesso, dopo giorni di indiscrezioni, è arrivata anche l'ufficialità. Per la showgirl, ma anche attrice, conduttrice e cantante, non si tratta del primo reality. Ha infatti già partecipato a L'Isola dei Famosi nel 2004.

Ma chi è Patrizia Pellegrino? Originaria di Torre Annunziata, 59 anni, ora svolge attività teatrale e di produzione cinematrografica. Ma all'inizio della carriera è stata cantante - lanciata da Corrado con la sigla Beng! del programma televisivo Gran Canal - attrice e, successivamente, conduttrice. Il suo debutto al cinema è stato nel 1977 con Onore e guapparia, per poi partecipare ad alcune pellicole degli anni Ottanta come Italian Boys, regia di Umberto Smaila (1982), Se tutto va bene siamo rovinati, regia di Sergio Martino (1984) e Vacanze d'estate, regia di Ninì Grassia (1985). Ha condotto il Cantagiro (1991) ed è stata molto apprezzata in Sereno variabile per diverse stagioni. Nel frattempo a teatro riscuote un grande successo con la piéce di Sandro Mayer Bivio d'Amore e si tuffa anche nella fiction.

A livello sentimentale Pellegrino è stata sposata con Pietro Antisari Vittori, la coppia ha avuto due figli (Tommaso e Arianna). Poi la showgirl ha adottato Gregory, un bambino russo, la cui vicenda è stata documentata nel libro autobiografico dal titolo Per avere Gregory. Nel 2005 il matrimonio con l'imprenditore Stefano Todini, da cui però si è separata nel 2013. Risale invece agli anni Settanta il flirt con Alberto principe di Monaco: "Una relazione di otto mesi. Lui mi ripeteva che avevo lo stesso sorriso della mamma. Non perse tempo. Il primo bacio a Montecarlo, subito in macchina, appena mi venne a prendere all’aeroporto. Il sesso? Per niente timido, gli piacevo molto”. Perché è finita? Un po' la distanza, un po' il mio servizio su playmen. Lui si freddò". Pellegrino infatti ha posato nuda per Playboy e Playmen. Negli anni Ottanta anche Diego Armando Maradona si era invaghito di lei, ma "non mi piaceva. Lo voleva tutta Napoli, ma io no. Ci ha provato da matti, ma a me piacciono i belli" ha dichiarato una vecchia intervista. L'ultimo suo amore è il manager Giampaolo Embrione.

