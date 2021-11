Stasera in tv lunedì 22 novembre, Quarta Repubblica su Rete 4: gli ospiti di Nicola Porro e le anticipazioni

22 novembre 2021 a

I contagi da Covid, l'aumento dei prezzi, i problemi legati al gas e gli interrogatori misteriosi. Di questo e di tanto altro si parlerà nella puntata di Quarta Repubblica, in programma stasera, lunedì 22 novembre, su Rete 4 a partire dalle 21,25. Al centro dell'attenzione le misure che il governo intende prendere per rallentare l'avanzamento dei contagi. Il conduttore Nicola Porro intervisterà la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Nel corso della puntata si parlerà del summit tra il governo e le regioni, dell'ormai scontato super green pass, ma anche delle pressioni sempre più forti per l'obbligo vaccinale.

Tra i temi della serata anche l'aumento dei prezzi di beni di largo consumo come caffè e acciaio e la vicenda dell’americano che a gennaio sarebbe entrato nel carcere di Salerno per interrogare senza autorizzazione un detenuto accusato di essere un hacker. Spazio anche alla polemica sul premio in busta paga per i netturbini di Roma che non faranno assenze. Reportage dalla Croazia che, al contrario dell’Italia, usa le riserve di gas naturale sul fondo dell’Adriatico garantendo forti risparmi in bolletta ai suoi abitanti, ma è stata annunciata anche un’inchiesta sulle fonti alternative di energia, partendo dalle zone della Puglia con alta concentrazione di pale eoliche e di pannelli solari.

Il faccia a faccia di questa settimana sarà con l’imprenditore Francesco Mutti, presidente di Centromarca. Tra gli ospiti di Nicola Porro anche: il magistrato Adolfo Sabella, la parlamentare di Forza Italia Matilde Siracusano; l’esperta di lavoro autonomo Emiliana Alessandrucci; il direttore generale e vicepresidente di Alis (Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile) Marcello Di Caterina. Poi Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone, Fabio Dragoni, Hoara Borselli e suor Monia Anna Alfieri. Come ogni settimana anche questa sera non mancheranno gli interventi di Gene Gnocchi e di Vittorio Sgarbi. Una puntata che come al solito si annuncia particolarmente intensa e ricca di polemiche.

